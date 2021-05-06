الإعلان عن ورشة عمل أون لاين لطلاب علوم عين شمس

يعلن مركز التوظيف بجامعة عين شمس عن عقد ورشة عمل لطلاب الكلية العلوم جامعة عين شمس (باستخدام تطبيق زووم) ورشة العمل تتناول مهارات مقابلات العمل (Interview Skills) حيث ان موعد انطلاق الورشة غدا 6 مايو 2021

الجدير بالذكر استضافت كلية العلوم بجامعة عين شمس سيمنار لمناقشة الأبحاث المرشحة لمنح وزارة التضامن الإجتماعي ، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بین وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عین شمس تحت رعایة أ.د محمود المتینى رئیس الجامعة وبالتعاون بین قطاعى الدراسات العلیا وشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وبرعاية كل من أ.د أیمن صالح نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث وأ.د هشام تمراز نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة أ.د أحمد جلال عمید كلیة الزراعة.



وعضویة كل من د.صلاح هاشم ممثل وزارة التضامن الاجتماعي. وأ.د محمد رجاء السطوحى عمید كلیة العلوم و أ.د جیهان رجب وكیل كلیة التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ومنسق البروتوكول وا.د أسامة منصور وكیل كلیة الطب لشئون الدراسات العلیا والبحوث.وأ.د عمرو سعد وكیل كلیة الهندسة لشئون الدراسات العلیا والبحوث و أ.د أمانى سلیمان وكیل كلیة العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة.و أ.د رحاب عثمان أستاذ ورئیس قسم الصیدلانیات بكلیة الصیدلة.و أ.د مصطفى إسماعیل أمین عام الجمعیة الشرعیة الرئیسیة.

رحب الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم المشاركين ولجنة التحكيم والاختيار للبحوث المشاركين من الجامعة وممثلو وزارة التضامن الإجتماعي .

و أوضح د.صلاح هاشم فى كلمته أن دور الحاضنات هو مساعدة الطلاب المتفوقين على الاستمرار في التفوق وتشجيع الطلاب الآخرين على التفوق من خلال الحافز المادى.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تحفز الطلاب على الإستمرار في التفوق،و تدعم البحث العلمي، وتشجع تناول الموضوعات البحثية العلمية الجادة التي تقدم خدمات حقيقية وتمثل قيمة مضافة للعلم وتقدم حلول حقيقة لمشكلات المجتمع المصري.

وأوضح د.صلاح هاشم، أن هناك خمسة تخصصات علمية مهمة مرتبطة بـ"الطب" في الصحة العامة، والهندسة، والزراعة، والعلوم بمجالاته المختلفة، والصيدلة .

