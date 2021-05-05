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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرارت الحكومة اليوم

الحكومة: إقامة الأفراح خلال العيد بشروط.. فيديو

صدى البلد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم حاسم بخصوص إقامة الحفلات و المناسبات فى النوادي و مراكز الشباب.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الحفلات التى تم التعاقد عليها قبل القرار سيتم منعها، وأنه لن يسمح لأى نادى بعمل أى حفلات أو تجمعات.


ولفت إلى أنه من الممكن أن يتم حفل زفاف ولكن فى قاعة مفتوحة و يكون بعدد معين من الحضور لا يتجاوز 300 شخص.


وأشار إلى أن الحفل سيتم قبل الساعة الـ 9 مساء.


 

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تم رصد مئات الآلاف من الشيش في المقاهي رغم حظرها، مضيفا: "هذا يعني أننا كمواطنين ليس لدينا وعي بأهمية الإجراءات، ومجرد عدم الاكتراث من فرد يكلف أسرته بالكامل الإصابة بهذا المرض".

وأضاف رئيس الوزراء : “لدينا مؤشر أنه من الضروري اتخاذ إجراءات خلال الأيام المقبلة لمواجهة التكدس في أعداد المواطنين بحكم طبيعة المرحلة، وتحسبا مننا لهذه الظروف ولأننا لا نريد الوصول للحد الأقصى من طاقة المستشفيات، وبالتالي اعتبارا من الغد سيتم تطبيق هذه الإجراءات وحتى يوم 21 مايو".

وأوضح أنه اعتبارا من الغد مواعيد غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي والمولات التاسعة مساءً، للحد من التزاحم وفي نفس الوقت السماح بخدمة توصيل الخدمات للمنازل للمطاعم والمأكولات لما بعد هذه المدة، وحظر أي اجتماعات أو منشآت أو مهرجانت في اي منشآت فندقية حظرا كاملا.

وأكد أنه تقرراعتبار أجازة عيد الفطر من  الأربعاء  12 مايو وحتى الأحد 16 مايو.

 

مجلس الوزراء اقامة الحفلات مراكز الشباب أحمد موسى

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