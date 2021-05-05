آخر سحور للمصريين اليوم فى الشوارع.. الحكومة تحذر المواطنين من التجمعات.. فيديو

قرارت الحكومة اليوم

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومة اليوم واضحة وجاءت بعد أن ظهر عدم التزام من المواطنين، وكشف أن قرارات اليوم تعتبر وقفة أولى وليست الأخيرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه سيمنع من الغد تجمع المواطنين فى الشوارع على عربات الفول، أو السحور فى الشوارع.

وكشف أنه بعد أسبوعين سيكون هناك قرارات حاسمة بعد أسبوعين، وحذر المواطنين من عدم الالتزام بـ قرارات اليوم.



ولفت إلى أن القرار المقبل من الممكن أن يكون استمرار القرارات التى تمت اليوم، أو من الممكن أن يتم إلغاء القرارت أذا تم التزام من المواطنين.



وأشار إلى أن الجميع مطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، حتى لا يكون هناك قرارت أخري بعد الأسبوعين.



