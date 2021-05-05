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رئيس التحرير
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تعليم

بـ"التعليم المدمج"| إعلام القاهرة تعلن اطلاق دبلوم "الإعلام الرياضي"

الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن تفعيل برنامج دبلوم "الإعلام الرياضي" بنظام "التعليم المدمج".

 

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، إن البرنامج يستهدف صقل معارف ومهارات طلاب الدراسات العليا من مختلف التخصصات العلمية بشئون الإعلام الرياضي، ومدارسه، وتطبيقاته المحلية والإقليمية والدولية، وتشمل تلك المعارف والمهارات فنون الكتابة للرياضات المختلفة، والإعداد الاحترافي للمواد الخبرية، والتحليلية، والترويجية الرياضية لوسائل الإعلام المختلفة، المطبوعة و المسموعة و المرئية و الرقميّة ممثلةً في الصحف الإلكترونية، وقنوات اليوتيوب الرياضية، والمواقع الإلكترونية المتخصصة في الرياضة.

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وأضافت أن البرنامج يسعى إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها الموضوعية، والدقة، والاحترافية، وإشباع احتياجات الجماهير، والتصدي للتعصب الرياضي، وخدمة المجتمع المصري.

وأوضحت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة أن للدبلوم عشرة محاور  هي:


- المفاهيم العلمية الرشيدة للإعلام الرياضي وتطبيقاته المحلية والإقليمية والدولية.


- مهارات الإعداد والكتابة للشئون الرياضية في وسائل الإعلام التقليدية (الصحف والراديو والتليفزيون)، والوسائل الجديدة (الصحف والقنوات التليفزيونية والمواقع الرياضية على الإنترنت).


- توظيف الإعلام الرياضي في إشباع الجماهير المصرية، وبناء جسور الثقة معها.


- تخطيط، وتنفيذ، وتمويل الأحداث الرياضية المهمة (البطولات الإفريقية والعربية والدولية).

 

- الإنتاج الاحترافي للمواد الرياضية المطبوعة والمسموعة والمرئية وفقًا للمعايير الاحترافية السائدة في وسائل الإعلام المختلفة.


- المهارات الاحترافية لنقل المباريات الرياضية، والأساليب الرشيدة للتعليق عليها، وتحليلها في ضوء أخلاقيات الإعلام.


- الترويج الإعلامي والتسويق التجاري للأحداث الرياضية المحلية في مصر (البطولات في الرياضات المختلفة).


- الاحترافية في أداء العلاقات العامة، والبروتوكول، والمراسم المرتبطة بالأحداث الرياضية المهمة.


- التشريعات الإعلامية، وأخلاقيات العمل في الحقل الإعلامي الرياضي.

 

- تقويم الأداء الإعلامي الرياضي، وآليات تطويره.

 

من جانبه قال الدكتور خالد صلاح الدين، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، والمنسق الأكاديمي لبرنامج التعليم المدمج، إن القائمين على التدريس في الدبلوم نخبة من الأساتذة من أقسام الصحافة، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ويسعى البرنامج الجديد لإفادة عدة فئات، أهمها خريجي الإعلام من مختلف كليات وأقسام الإعلام في مصر، والعاملون في حقل الرياضة بفروعها المختلفة، والعاملون بالإعلام الرياضي، والراغبون في الالتحاق بحقل العمل في مجالات الإعلام الرياضي المختلفة.

كلية الإعلام جامعة القاهرة برنامج دبلوم الإعلام الرياضي التعليم المدمج الدكتورة هويدا مصطفى

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