إنتحار شاب شنقاً بقرية شبرابابل في المحلة الكبري

أقدم شاب فى الثلاثينات من العمر على الإنتحار شنقا بواسطة حبل فى قرية شبرابابل التابعة لمركز المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بعثورهم على جثة شاب يدعى " م . ب . ص " يبلغ من العمر ٣٥ عام مشنوقا داخل غرفته بواسطة حبل .

وانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الكبرى، الى مكان البلاغ وبالمعاينة المبدئية للجثة تبين أنه مصاب بجروح حول الرقبة أثار الشنق بالحبل والحادث أنتحار وجار التعرف على الأسباب وكشف ملابسات الواقعة.

وجرى نقل الجثة الى مشرحة مستشفى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعى عليها واستخراح تصريح بدفنها، وتحرر المحضر اللازم لاخطار النيابة العامة .