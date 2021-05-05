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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني تكشف قاتل والدتها صفية في قصر النيل

دينا الشربيني
دينا الشربيني

مع الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل قصر النيل، طلبت كاميليا (دينا الشربيني) من خالد نوح (أحمد مجدي) الانتظار لبعض الوقت بعد طلبه الزواج منها في الحلقة السابقة، وذلك حتى تنتهي عدتها وحتى يتأكد من مشاعره تجاهها خاصة مع وجود انجذاب مشترك بينهما.

وخلال ذلك الوقت تفرغت كاميليا لحربها الباردة مع عايدة (ريهام عبد الغفور) كما جنّدت شكرية إحدى خادمات القصر لتنقل لها كل الأسرار التي تدور بين أروقة القصر الواسعة، وقد نجحت شكرية في نقل أول الأسرار حيث التقى نبيل السيوفي (نبيل عيسى) مع المحامي عزت درويش (صلاح عبد الله) ليخبره بأنه مستعد لبيع نصيبه في القصر للمستثمر الإيطالي دون معرفة بقية الورثة.

 

من ناحية أخرى كشف خالد نوح أن صفية والدة كاميليا لم تمت في حادث غامض كما كان يقال سابقا، وإنما قتلها منصور السيوفي (صبري فواز) بأوامر من فهمي السيوفي (تامر ضيائي)، وتلقت كاميليا الخبر وسط صدمة وذهول، فكيف ستكون ردة فعلها بعد علمها بمقتل والدتها على يد زوجها؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

دينا الشربيني mbc مصر صبرى فواز مريم الخشت صلاح عبد الله

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