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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة تثقيفية بـ آداب المنصورة عن " الإعلام الأمني ".. صور

جانبىمن ندوة الاعلام
جانبىمن ندوة الاعلام الامنى بكلية اداب المنصورة

نظمت رعاية الطلاب بكلية الآداب بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء بالتعاون مع " أسرة كيان " الطلابية ندوة تثقيفية تحت عنوان " الإعلام الأمني أحد المقومات الرئيسية في تحسين الصورة الذهنية للجهاز الأمني المصري بالمجتمع ".

 

حاضر في الندوة العقيد دكتور حاتم  طه وكيل الإدارة العامة لمرور الدقهلية وبمشاركة طلاب الاتحاد و الأسر الطلابية بالكلية وذلك إيمانا بالدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية وضباطها في ظل التوعية بأهمية الوعي بدور الإعلام الأمني و إتاحة الفرصة أعضاء هيئة التدريس و الطلاب  والعاملين بالجامعة الاستفادة من الجهود المبذولة لرفع الوعي و الانتماء.

 
جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور أشرف محمد عبد الباسط  رئيس الجامعة ، و الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و ريادة الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب ، و إشراف  الدكتور وائل البرعي وكيل كلية اداب المنصورة لشئون التعليم و الطلاب و بحضور كل من الدكتور  مسعد سلامة وكيل كلية الاداب جامعة ابمنصورة للدراسات العليا ، و الدكتورة سهير وحيد وكيل كلية الاداب جامعة المنصورة لشئون البيئة و خدمة المجتمع ، و الدكتور احمد انور العدل منسق الانشطة الطلابية بالجامعة ، و الدكتور محمد فوزي الخطيب  و عدد  من أعضاء الجهاز الإداري بالكلية و الطلاب .    

                       
وسلط العقيد دكتور حاتم  طه  الضوء على دور جهاز الشرطة فى حفظ الأمن بالمجتمع المصرى  و أهمية دور الإعلام الأمنى فى التواصل مع المواطن المصري بمختلف فئاته كما استعرض قوانين المرور الجديدة والتى تعمل على مصلحة المواطن واستقرار الأمن بالشارع المصرى والحد من المخالفات المرورية .


ولاقت الندوة قبولا كبيرا من طلاب الكلية و العاملين بها ، و بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاداب جامعة المنصورة و الطلاب منهم، مقرر الندوة الدكتورة رانيا روحي رائد أسرة " كيان " الطلابية بكلية الاداب جامعة المنصورة و الدكتورة داليا رسلان منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب جامعة المنصورة و احمد العشرى مدير رعاية الطلاب بكلية الآداب جامعة المنصورة و عبد الرحمن الدسوقى مشرف الأنشطة بالكلية  والطالب محمد ربيع رئيس اتحاد طلاب الجامعة .

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ندوة تثقيفية الاعلام الامنى بآداب المنصورة رعاية الطلاب أسرة كيان

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