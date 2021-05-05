ليه يا هنا.. خالد منصور يطرح أغنية كوميدية عن مسلسل لعبة نيوتن

طرح الفنان الكوميدي خالد منصور أغنية بعنوان " لية يا هنا" والذي قدمها بشكل كوميدي وسخرية على تصرفات وقرارت شخصية " هنا" في مسلسل لعبة نيوتن.

وتضمنت الاغنية التي تحمل أسم " ليه يا هنا" مشاهد من المسلسل لمنى زكي التي تقوم بدور هنا ، تجمعها بـ حازم " محمد ممدوح" اثناء مشاجرتها معه عندما اختلف معها عندما علم انها تسكن في منزل بيج زي " ادم الشرقاوي", وايضاً مشاهد من الولادة.

ولقت الاغنية اعجاب رواد سوشيال ميديا الذين اعربوا عن فكرتهم بالاغنية بينما قامت منى زكي بنشرها عبر خاصية الستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تمكنت الحلقة 22 من مسلسل لعبة نيوتن من تصدر مؤشر البحث جوجل وذلك بعد عرضها بساعات قليلة .

وكانت قد شهدت الحلقة 22 من مسلسل لعبة نيوتن، العديد من الأحداث،ومنها عدم ذهاب حازم “ محمد ممدوح ” إلى الموعد المتفق عليه لتطليق هنا “ منى زكى ” ، حيث قام بالسفر مع أمينة “ عائشة بن أحمد ” إلى الخارج .

كما بدأت هنا عملها فى مصنع العسل بناءً على طلب بدر “ سيد رجب” ، وبالإضافة إلى عملها مع مؤنس فى السوبر ماركت.

أما والدة هنا فقد توفيت، وقد سافر مؤنس إلى أمريكا، إلا أنه فؤجى أن زوجته الأولى تطلب الطلاق كما جمعته خلال الأحداث علاقة غامضة بامرأة لم يتم الإفصاح عنها .

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.