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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 23.. خيرت السبكي يشارك في عملية استشهاد المنسي

صدى البلد

عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، التي شهدت تطورات عديدة في الأحداث. 

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 22.. إصابة كريم عبد العزيز.. ورصد جرائم الإخوان

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21 انضمام الضباط الهاربين للجماعات الإرهابية

ملخص احداث الحلقة الثالثة والعشرون لمسلسل الاختيار 2 

بدأت احداث الحلقة الثالثة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، بحادث تفجير الكاتدرائية المرقسية بالعباسية -المأسوي- الذي راح ضحيته الكثير من المسيحيين واكثرهم من السيدات، ونتج عنه خسائر هائلة وحطام كبير في ارجاء الكنيسة، اثناء تأدية الاقباط لصلواتهم، بالحادث الواقع يوم 11 ديسمبر عام 2016. 
وشهدت الحلقة إصابة عم عادل (احمد حلاوة) في هذا الحادث، وحرص الضابط يوسف رفاعي (احمد مكي) على زيارة صديق والده، والاطمئنان عليه في المستشفى.
وشهدت الحلقة الثالثة والعشرون عملية إنشقاق عماد عبد الحميد عن تنظيم داعش الإرهابي وتكوين تنظيم جديد في ليبيا تحتم اسم مجلس شورى المجاهدين.
وشهدت الحلقة الثالثة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، استجواب جهاز الامن الوطني لعنصرين تابعين للجماعات الارهاببة، ويقوم جهاز الامن بعمل كمين والقبض على عنصرين آخرين. 
ووثقت الحلقة لعملية ضبط مزرعة الموت في البحيرة، والتي احتوت على كمية كبيرة من المفرقعات والمواد شديدة التفجير، والاجهزة المستخدمة في عملية التصنيع.
ووثقت نهاية الحلقة الثالثة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، لعملية استهداف كمين البرث، وشهدت الحلقة ظهور خاص للشهيد البطل احمد المنسي (أمير كرارة) ابرز الشهداء في هذا الكمين.
وبدا المشهد بذهاب مجموعة العناصر الإرهابية من بينهم الضابطين الهاربين خيرت السبكي وحنفي جمال، وهجومهم على الكمين، في ظل تأهب والشهيد المنسي للمواجهة، وتختتم الحلقة على ذلك.

 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

 

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

 

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

وحقق مسلسل الاختيار 1 نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى والذى قام ببطولته امير كرارة.

وقدم الاختيار 1 دراما مختلفة حيث القى الضوء على شهداء القوات المسلحة وتحديدا شخصية أحمد المنسى الذى كان دوما يحارب الارهاب. 

مسلسل مسلسل الاختيار 2 الاختيار 2 كريم عبد العزيز احمد مكي المنسي خيرت السبكي

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