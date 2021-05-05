فوائد الطماطم .. تحمى من أخطر الأمراض

ما لايعرفه عدد كبير من الناس أن فوائد الطماطم مهمة جدا لكل انسان لذا فمن المهم تناولها بشكل منتظم ولكن بكميات بسيطة حتى يتمكن الجسم من اغتنام فوائدها.

وترجع فوائد الطماطم لاحتوائها على قدر كبير من العناصر الغذائية المهمة مثل الليكوبين والحديد ومضادات الأكسدة القوية.

نعرض لكم أهم فوائد الطماطم وذلك وفقا لما جاء في موقع “ healthline ” .

صحة القلب



تحمي الطماطم من أمراض القلب بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في العالم.

ربطت دراسة أجريت على رجال في منتصف العمر بين انخفاض مستويات اللايكوبين وبيتا كاروتين في الدم وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

تشير الدلائل المتزايدة من التجارب السريرية إلى أن تناول مكملات اللايكوبين قد يساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL .

تشير الدراسات السريرية لمنتجات الطماطم إلى فوائدها ضد الالتهابات وعلامات الإجهاد التأكسدي ، كما أنها تظهر تأثيرًا وقائيًا على الطبقة الداخلية للأوعية الدموية وقد تقلل من خطر تجلط الدم .

الوقاية من السرطان



تعد الوقاية من السرطان من من اهم فوائد الطماطم الصحية فهو من أخطر الأمراض المدمرة.

والسرطان هو النمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية التي تنتشر خارج حدودها الطبيعية ، وغالبًا ما تغزو أجزاء أخرى من الجسم.

لاحظت الدراسات القائمة على الملاحظة وجود روابط بين الطماطم ومنتجات الطماطم وانخفاض حالات الإصابة بسرطان البروستاتا والرئة والمعدة .

بينما يُعتقد أن المحتوى العالي من اللايكوبين مسؤول إلا أن الأبحاث البشرية عالية الجودة ضرورية لتأكيد سبب هذه الفوائد .

أظهرت دراسة أجريت على النساء أن التركيزات العالية من الكاروتينات - الموجودة بكميات عالية في الطماطم و قد تحمي من سرطان الثدي .

صحة الجلد



ومن فوائد الطماطم التجميلية هى الحفاظ على الشباب وصحة الجلد الأطعمة التي تحتوي على الطماطم الغنية بالليكوبين والمركبات النباتية الأخرى قد تحمي من حروق الشمس .

وفي إحدى الدراسات فإن الأشخاص الذين تناولوا 1.3 أوقية (40 جرامًا) من معجون الطماطم - يوفرون 16 مجم من الليكوبين - مع زيت الزيتون كل يوم لمدة 10 أسابيع يعانون من حروق الشمس بنسبة 40٪ تقريبا .