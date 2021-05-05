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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد نجاح العملية.. حورية فرغلي: اتولدت من جديد وناس كتير مرفعتش سماعة التليفون عليا

حورية فرغلي
حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل حالتها الصحية بعد إجراء عملية جراحية في الأنف .

 

وقالت حورية فرغلي في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " إكسترا نيوز :"  الحمد لله بعرف شم واتذوق الطعام وحسيت إني اتولدت من جديد بعد نجاح العملية الجراحية ".

 

وأضافت حورية فرغلي:"  خلال فترة مرضي تعملت أن مش كل الناس بتحبني  وناس كتير مش بتظهر في وقت الشدة وفي ناس كتير كنت واقفة في ضهرهم سنوات طويلة وخلال فترة مرضي محدش كان بيرفع سماعة التليفون عليا ".

 

وتابعت حورية فرغلي:"  انا كنت فاقدة الثقة في نفسي كـ بنت وانا مش متجوزة ومعنديش ولاد "، قبل العملية الجراحية حالتي النفسية كانت في الحضيض وكنت اتمنى الموت".

 

واكملت حورية فرغلي:" احب اشكر الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية  والكثير من الفنانين الذين ساندوني ي فترة  مرضي الاخيرة".

حورية فرغلي عملية جراحية حورية اخبار التوك شو اخبار الفن

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