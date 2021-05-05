الامن يعيد طفلين لوالدتهما بعد أن تركتهما داخل احد القطارات لشراء المشروبات

نجحت قوات الشرطة من إعادة طفلين الى والدتهما عقب تركها لهما فى احدى القطارات.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمحطة سكك حديد بنها من إحدى السيدات بأنها أثناء تواجدها على رصيف المحطة لشراء بعض المشروبات عقب نزولها من القطار المتجه من (القاهرة/ الإسكندرية) فوجئت بتحرك القطار وبداخله نجليها ولم تتمكن من اللحاق به.

على الفور تواصلت الخدمات الأمنية بالمحطة مع خدمات تأمين القطار، وتم العثور على الطفلين وتقديم الرعاية اللازمة لهما، وتسليمهما لوالدتهما، مع أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتهما.

وقدمت المذكورة الشكر على جهود رجال الشرطة فى إعادة نجليها.