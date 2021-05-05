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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي شارع محمد حسنين بعين شمس يستغيثون من انقطاع المياه بشكل مستمر

صدى البلد

شكاوي متكررة من استمرار انقطاع المياة يوميا بمنطقة عين شمس الشرقية، تحديدا شارع  شارع محمد حسنين بجوار مسجد الاباصيري، حيث يعاني سكان هذه المنطقة من تعطل كافة أنشطتهم اليومية بسبب حاجتهم للمياة.

 

وأوضح صاحب الشكوى: “نعاني نحن سكان شارع محمد حسنين، عين شمس الشرقية، من استمرار انقطاع المياة لأوقات طويلة، فعلى سبيل المثال، استمر انقطاع المياة اليوم من الساعه ٤ لحد الساعة 11 بليل، دون أي اهتمام من المسؤولين”.

 

ويناشد الأهالي الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي بسرعة التدخل وحل هذه الأزمة، للتضرر الكبير الواقع عليهم اثر انقطاع المياة باستمرار.

 

للتواصل مع صاحب الشكوى على الرقم: +20 111 738 6298


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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