أهالي شارع محمد حسنين بعين شمس يستغيثون من انقطاع المياه بشكل مستمر

شكاوي متكررة من استمرار انقطاع المياة يوميا بمنطقة عين شمس الشرقية، تحديدا شارع شارع محمد حسنين بجوار مسجد الاباصيري، حيث يعاني سكان هذه المنطقة من تعطل كافة أنشطتهم اليومية بسبب حاجتهم للمياة.

وأوضح صاحب الشكوى: “نعاني نحن سكان شارع محمد حسنين، عين شمس الشرقية، من استمرار انقطاع المياة لأوقات طويلة، فعلى سبيل المثال، استمر انقطاع المياة اليوم من الساعه ٤ لحد الساعة 11 بليل، دون أي اهتمام من المسؤولين”.

ويناشد الأهالي الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي بسرعة التدخل وحل هذه الأزمة، للتضرر الكبير الواقع عليهم اثر انقطاع المياة باستمرار.

للتواصل مع صاحب الشكوى على الرقم: +20 111 738 6298



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