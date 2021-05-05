آفيخاي أدرعي يثير غضب رواد مواقع التواصل في تغريدة عن القرآن.. شاهد

رد أفيخاي آدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي على سبب استخدامه آيات قرآنية بشكل شبه دائم في منشوراته على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال آفيخاي في تغريدة عبر تويتر:"يتساءل البعض ما وراء استخدامي آيات قرآنية في منشوراتي واطلالاتي، هنا أنوه أنني فقط أضيء على سمو تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو للمحبة والتعايش والتسامح ضد بعض المحرضين الذين يدعون اتباع الدين الحنيف".

https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1390014718052601856?s=20

ولطالما يثير استخدام أدرعي للآيات القرآنية حالة من الغضب لدى المتابعين المسلمين في المنطقة العربية، والتي تتنافى مع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ونشر أفيخاي يوم الاثنين، صورة لمجندين بجيش الاحتلال يتناولون الطعام، وزعم أنها صورة م الإفطار الجماعي للجنود والقادة المسلمين العاملين على الحدود مع سوريا، وعلق مردداً دعاء:"اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت".

https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1389285699661217796?s=20

كما استخدم مؤخراً الآيات القرآنية للرد على ما وصفهم بـ"الشامتين" في وقوع قتلى وضحايا بحادث التدافع أثناء احتفال جبل ميرون، وقال:"من إسرائيل لكل من يشمت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ".

https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1388173748025634817?s=20

كما استخدم حديثا نبويا وكتب: {إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ مَرَّتْ به جِنَازَةٌ، فَقَامَ فقِيلَ: إنَّه يَهُودِيٌّ، فَقالَ: أَليسَتْ نَفْسًا}.ماذا عنكم أيها الشامتين من هذا الحديث؟ فكما قلت اتقوا الله على الأقل في رمضان. قالوا الجسر المقدس قالوا أيها الحاقدين.

https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1388140624205914115?s=20