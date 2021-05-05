مسلسل الطاووس الحلقة 24.. أمنية تستلم عملها الجديد

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل “الطاووس” العديد من الاحداث المشوقة حيث استلمت أمنية “سهر الصايغ” عملها الجديد في الاسكندرية.

كما يكتشف زين “احد المغتصبين” ان فرح الزاهد ارملة صديقهم ميدو عادل ان هي من قامت بعمل الصفحة التي تهاجمهم عبر السوشيال ميديا.

وقالت ماتيلدا “سميحة ايوب” للمحامي كمال الاسطول “جمال سليمان” ان توفيق الذي يعمل لديه يقوم بالسهر والسكر كل يوم في الكبارية.

يذكر أن يُعرض المسلسل على قناة صدى البلد 2، الساعة 10 مساء، ثم يتم الإعادة الأولى 2 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 10 صباحاً ، وعلى قناة صدى دراما الساعة 1 صباحاً، والإعادة الأولى الساعة 5 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 4 عصراً .

«الطاووس» من بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.