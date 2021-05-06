شاهد.. حورية فرغلي تخلع الماسك على الهواء وتكشف عن وجهها بعد العملية

كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل حالتها الصحية بعد إجراء عملية جراحية في الأنف في أمريكا.

وقالت حورية فرغلي في تقرير ببرنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " إكسترا نيوز :" عملت 4 عمليات جراحية وسيتم متابعتي في مصر من طبيب للاطمئنان على نجاح العملية، والتأكد من عمل كل الخلايا الجذعية والحمد لله استعدت حاسة الشم والتذوق ".

وقامت حورية فرغلي بخلع الكمامة على الهواء خلال المداخلة الهاتفية لتظهر نجاح العملية الجراحية في الأنف .



وتابعت حورية فرغلي:" ففي أمريكا كان عندي مشكلة لانه كان ممنوع حد يمشي من غير كمامة وكان مينفعش البس كمامة، وكنت بلبس درع واقي فقط وكنت اشعر بالخوف من الإصابة بفيروس كورونا .



وتابعت حورية فرغلي:" انا كنت فاقدة الثقة في نفسي كـ بنت وانا مش متجوزة ومعنديش ولاد "، قبل العملية الجراحية حالتي النفسية كانت في الحضيض وكنت اتمنى الموت".