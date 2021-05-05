المصري يفوز على أسوان 3-2 ويحتل المركز الثالث في الدوري

نجح فريق المصري البورسعيدي في الفوز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري المصري.

الشوط الأول..

الهدف الأول جاء عن طريق عمر كمال لاعب المصري في الدقيقة الأولى، بعد تمريرة رائعة من أحمد رفعت، ومن ثم تصل إلى عمر كمال داخل منطقة الجزاء سددها رائعة داخل الشباك.

الدقيقة 36 شهدت هدف التعادل لأسوان عن طريق محمد جابر بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق عمرو الحلواني، قابلها محمد جابر، برأسية رائعة بعد خروج من أحمد دعدور حارس مرمى أسوان.

الشوط الثاني..

واصل المصري خطورته بعد كرة مقوسة من أحمد رفعت من الطرف الأيسر لصالح المصري على رأس إسلام عطية سددها بجوار القائم الأيمن لمرمى أسوان.

وفي الدقيقة 51 ترجم المصري فرصه الخطيرة لهدف عن طريق أحمد جمعة بعد كرة مقوسة من الطرف الأيسر عن طريق أحمد رفعت على رأس عمر كمال سددها برأسه، ارتدت من حارس مرمى أسوان، تابعها أحمد جمعة داخل الشباك.

الدقيقة 54 تعادل أسوان عن طريق محمد أسامة بعد تمريرة سحرية من سولمون إلى محمد أسامة الذي راوغ عمرو موسى مدافع المصري وسددها داخل المرمى.

وفي الدقيقة 66 نجح أموتو في تسجيل الهدف الثالث للمصري، بعدما راوغ عمر كمال لاعبي أسوان واخترق منطقة الجزاء، ومن ثم أرسل كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء على رأس أوستن أموتو سددها داخل الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري للنقطة 32 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أسوان عند النقطة 20 المركز الخامس عشر.

