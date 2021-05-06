بالقرفة والبرتقال وجوز الهند.. طريقة عمل بسكويت الزبدة بنكهات مختلفة

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من السيدات و النساء عن وصفات و طرق عمل البسكويت بأسهل الخطوات وأقل المكونات، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بسكوت الزبدة بنكهات مختلفة.



مقادير بسكوت الزبدة بنكهات



400 جرام زبدة طرية

من ثلاث إلي أربع أكواب سكر بودرة

معلقة صغيرة فانيليا

٤ كوب دقيق

معلقةصغيره بيكنج باودر

رشة ملح

النكهات :

بشر برتقال

قهوة سريعة الذوبان

قرفة

جوز هند

كاكاو خام



طريقة تحضير بسكوت الزبدة بنكهات

تضرب الزبدة مع السكر البودر والفانيليا حتى تنعم تماماً وتتحول لقوام هش كريمي فاتح اللون.

يخلط الدقيق مع الملح والبيكينج بودر ويضاف لخليط الزبده.

يضرب الخليط حتى تتجمع العجينه وتصبح كتله واحده.

يمكن اضافة نكهات مختلفة للعجينة بعد تقسيمها

يرش سطح نظيف بالدقيق وتفرد العجينه.

تقطع بقطاعات البسكوت وترص القطع في صينية الخبز.

يخبز البسكويت في فرن ساخن على درجة حرارة ١٥٠ حتى تحصل الاطراف على لون ذهبي فاتح جداً.

يترى البسكويت ليبرد تماماً في صينية الخبز.

و يرص فى طبق تقديم و يقدم