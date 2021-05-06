عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالقرفة والبرتقال وجوز الهند.. طريقة عمل بسكويت الزبدة بنكهات مختلفة

طريقة عمل بسكويت
طريقة عمل بسكويت الزبدة

مع قرب حلول عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من السيدات و النساء عن وصفات و طرق عمل البسكويت بأسهل الخطوات وأقل المكونات، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بسكوت الزبدة بنكهات مختلفة.

 


مقادير  بسكوت الزبدة بنكهات 


400 جرام زبدة طرية 
من ثلاث إلي أربع  أكواب سكر بودرة
معلقة صغيرة فانيليا
٤ كوب دقيق
معلقةصغيره بيكنج باودر
رشة ملح

النكهات :
بشر برتقال 
قهوة سريعة الذوبان 
قرفة 
جوز هند 
كاكاو خام


طريقة تحضير بسكوت الزبدة بنكهات

 

تضرب الزبدة مع السكر البودر والفانيليا حتى تنعم تماماً وتتحول لقوام هش كريمي فاتح اللون.
يخلط الدقيق مع الملح والبيكينج بودر ويضاف لخليط الزبده.
يضرب الخليط حتى تتجمع العجينه وتصبح كتله واحده.
يمكن اضافة نكهات مختلفة للعجينة بعد تقسيمها 
يرش سطح نظيف بالدقيق وتفرد العجينه.
تقطع بقطاعات البسكوت وترص القطع في صينية الخبز. 
يخبز البسكويت في فرن ساخن على درجة حرارة ١٥٠ حتى تحصل الاطراف على لون ذهبي فاتح جداً. 
يترى البسكويت ليبرد تماماً في صينية الخبز.
و يرص فى طبق تقديم و يقدم

 

طريقة عمل بسكوت الزبدة حلويات العيد عيد الفطر طرق عمل البسكويت الشيف سارة عبد السلام

موضوعات متعلقة

سهلة وسريعة .. طريقة عمل بسكويت العيد بالحليب والنشادر

وصفات خليجي .. طريقة عمل بسكويت التمر الصحي

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بسكويت اليانسون للشيف توتا مراد.. فيديو

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. تسجيل 1102 حالة إيجابية بفيروس كورونا و 64 وفاة.. وزارة الهجرة تنتصر لطالب مصري بأمريكا تعرض للعنصرية.. وأسرته تشكر الرئيس السيسي

الجيش الأمريكي: الصاروخ الصيني سيعود بشكل خارج عن السيطرة

دعاء الرزق والتوفيق.. يفتح لك الأبواب المغلقة

اليوم.. اتحاد الكرة يبدأ التحقيق مع سيد عبدالحفيظ في أزمة المكالمات

الإعلامي مدحت شلبي ينفي خبر وفاته .. فيديو

وزير يمني: قيادات مليشيا الحوثي ديكورات شكلية لا تمتلك القرار الفعلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

الآن ولـ 8 دقائق.. الصاروخ الصيني يدور في سماء أسيوط بمركز ديروط

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

قرار عاجل من العاهل السعودي بشأن وزير الداخلية ونائبه

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ