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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يشكو عدم استلام وحدته بالإسكان الاجتماعى فى مدينة السادات

صدى البلد

شكا المواطن خالد صبحى السيد سلام ، والمقيم جروان التابعة  لمركز الباجور محافظة المنوفية ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من تأخر تسليم شقته فى الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات .

ويقول خالد فى رسالته : تقدمت لحجز شقة فى مشروع الاسكان الإجتماعى منذ 2015 وتم دفع مبلغ تسعة آلاف جنيه مقدم حجز وتم تخصيص شقة بمدينة السادات والبنك الممول هو بنك مصر فرع السادات وطلب منى البنك باقى الأوراق فأعطيتها اياه ، أككثر من مرة لكن دون فائده وحتى تاريخة لا أعلم مصير الشقة .


وأضاف  5 سنوات علشان استلم الشقة فى المشروع ، وانا أعيش الان فى ايجار جديد وادفع ايجار ، واتمنى استلام وحدتى فى أسرع وقت ممكن رأفة بحالى وأسرتى . .

واشار تقدمت بالعديد من الشكاوى للإسرع من استلام وحدتى السكنية المحددة بمنطقة مدينة السادات ومفيش جديد، وأناشد  المسئولين بالاسكان الاجتماعى بسرعة إجراء الحصول على شقتى  لتخفيف أعباء دفع الإيجار ، وتغير تمويل بنك مصر فرع مدينة السادات الى البنك الأهلى فرع الباجور لتضرر من فرع البنك الحالى .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الإسكان الاجتماعي مشروع الاسكان الاجتماعى مدينة السادات خدمة بين الناس

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