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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدء تنفيذ قرار الوزراء ..غلق وتشميع كافيهات بشرق القاهرة

صدى البلد

شن رجال حي شرق مدينة نصر والإدارات التنفيذية وشرطة المرافق حملة مكبرة لرفع الاشغالات بدائرة القسم .

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فقد تمكن المشاركين فى الحملة من مصادرة الشيش وغلق وتشميع عدد من الكافيهات المخالفة .

كافيهات مدينة نصر

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ، وفي إطار متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا .

وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لم تشمل أى إجراءات لتقييد حركة المواطنين بعد الساعة التاسعة مساء، مشيرا إلى أن القرار خاص بغلق المقاهى والكافيهات والمولات والمطاعم في الساعة التاسعة مساء، وليس حظر تجوال، بمعنى أن المواطنين يستطيعون التحرك بحرية طوال الوقت.

وأضاف “سعد” أن القرارت التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، من شأنها التشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لاحتواء الموجة الثالثة من انتشار الفيروس في مصر.


وبشأن توقف المواصلات العامة بعد الساعة التاسعة، أكد متحدث مجلس الوزراء، أن وسائل النقل الجماعى من قطارات ومترو وأتوبيسات تعمل كما هي فى مواعيدها المعتادة، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء يحظر فقط حركة حافلات الرحلات خلال فترة إجازة العيد.

وأضاف أن الأندية الرياضية ومراكز الشباب يسري عليه قرار الغلق في الساعة التاسعة مساءً.

حي شرق مدينة نصر شرطة المرافق تشميع قرار مجلس الوزراء

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