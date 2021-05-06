عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات سحور رمضان ..طاجن فول بالخضار والبيض وطعمية سريعة وسلطة بطاطس وباذنجان

أكلات سحور رمضان
أكلات سحور رمضان .. طاجن فول بالخضار والبيض وطعمية سريعة وسل

هنتسحر إيه النهارده؟.. تقع السيدات في حيرة شديدة عند التفكير فى اختيار أكلات سحور رمضان تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية وتمنع الشعور بالعطش.


ونعرض لكم يوميا، قائمة أكلات سحور رمضان، بمذاق مختلف وغير تقليدي، وتتضمن قائمة اليوم، الأكلات الآتية: طاجن فول بالخضار والبيض وطعمية سريعة وسلطة بطاطس وباذنجان .
 

أكلات سحور رمضان ..عدس مدمس بالبصل الأخضر وجبنة بالطماطم وكرات بطاطس بالخضار

أكلات لفطار رمضان .. حمام دمياطي بالمرتة وفاصوليا خضراء وكنافة بالمانجا والكريم شانتيه

طريقة عمل طاجن فول بالخضار والبيض

عند البحث عن أكلات سحور رمضان مغذية فلابد أن يأتي على بالنا الفول حيث يمنحنا الشعور بالشبع طوال ساعات الصيام، لذا نقدم لكم طريقة عمل طاجن الفول بالخضار والبيض لنجلاء الشرشابى

مقادير طاجن فول بالخضار والبيض
فول مدمس 

فلفل رومى أخضر 

بصل 

طماطم 

كمون 

ناعم 

سمنه

بيض 

ملح 

فلفل أسود 

بقدونس مفروم 


طريقة عمل طاجن فول بالخضار والبيض
* شوحى البصل فى السمنة ثم ضيفى الفلفل والطماطم والكمون والبقدونس ثم ضيفى الفول وقلبى

* صبى الخليط فى طاجن ثم ضيفى البيض عيون ورشى على الوجه الملح والفلفل الأسود ثم أدخلى الطاجن الفرن حتى النضج وقدميه

طريقة عمل الطعمية السريعة 

تعد الطعمية من  أكلات سحور رمضان المغذية والمشبعة ولكنها تستغرق وقتا طويلا في التحضير لذا نقدم لكم طريقة عمل طعمية سريعة بخطوات الشيف ماجي حبيب
مقادير طعمية سريعة 
دقيق حمص الشام 

ثوم بودرة 

بصل بودرة 

نعناع جاف 

كزبرة جافة

 بقدونس مجفف 

ماء 

زيت

ملح فلفل أسود 
طريقة عمل طعمية سريعة التحضير
* إخلطى جميع المقادير الجافة مع الماء و أضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى ثم قطعى العجينة و إقليها فى زيت غزير ساخن وتقدم.

طريقة عمل سلطة بطاطس وباذنجان

تعد البطاطس والباذنجان من أكلات سحور رمضان الأساسية ونقدم لكم سلطة بطاطس و باذنجان بخطوات الشيف الشربينى 
مقادير سلطة بطاطس و باذنجان
بطاطس 

باذنجان 

عيش شامي 

بصل اخضر

 فلفل الوان 

بقدونس

 مايونيز 

عصير ليمون

 ملح 

فلفل 

زيت 
طريقة عمل سلطة بطاطس وباذنجان
* قطعي البطاطس والباذنجان مكعبات واقليهم في الزيت وقطعي العيش مكعبات واقليها في زيت غزير ساخن واخلطيه مع البطاطس والباذنجان

*  أضيفي الى الخليط مكعبات فلفل الوان ثم اضيفي قطع بصل أخضر و اخلطي زيت زيتون مع عصير ليمون ومايونيز وملح وفلفل و صبي الصوص على السلطة وقدميها

أكلات سحور رمضان اكلات سحور سريعة اكلات سحور مشبعة اكلات تشبع في السحور طريقة عمل الطعمية السريعة طريقة عمل سلطة بطاطس

موضوعات متعلقة

أكلات لفطار رمضان ..فراخ بالفريك وكشك صعيدي وفاصوليا خضراء وكنافة أم على

أكلات سحور رمضان.. فول بالسلطة وبطاطس مشوية في الفرن وجبنة قريش بالطماطم

أكلات سحور رمضان.. عدس بجبة بالبطاطس وبيض مدحرج وسلطة

أكلات سحور رمضان.. طريقة عمل الفول بالبيض وقرص بطاطس بالجبنة وزبادي

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يوجه بتوفير تنك أكسجين لـ مستشفى سرس الليان..تفاصيل

كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك في مواجهة سموحة

فرنسا تكشر عن أنيابها.. لودريان يزور لبنان حاملاً رسالة شديدة اللهجة للسياسيين

أول تعليق من مدرب تشيلسي عن التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

ربنا مش هيرد دعاءنا.. حلا شيحة تطلب هذا من جمهورها على إنستجرام

الأوقاف تحذر: صلاة العيد ممنوعة في الساحات..واصطحاب الأطفال ممنوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الآن ولـ 8 دقائق.. الصاروخ الصيني يدور في سماء أسيوط بمركز ديروط

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

أول ظهور لرجل الأعمال أشرف السعد في مطار القاهرة.. صور

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

وزير الخارجية للمبعوث الأمريكي: نأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل صيف العام الجاري

رئيس الوزراء: غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي التاسعة مساءً.. وإجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ