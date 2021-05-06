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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سفير التضامن.. حنان إمام رائدة اجتماعية تواجه مشكلات مجتمعها بالتوعية

صدى البلد

قالت الرائدة حنان سيد إمام من قرية برطس، التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة “حكايتي مع مهنة الرائدة الاجتماعية بدأت من سنين طويلة، كنا في سنة 1997، لما جارتي مديرة في الادارة الاجتماعية عندنا في أوسيم، قالت لي إنتي تنفعي تبقي رائدة معايا، لأنك بتحبي تساعدي الناس وتفيديهم”.

 

وأضافت بدأت الرحلة بدورات تدريبية كثيرة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وختان الإناث والتوعية الأسرية وغيرها، والحمد لله كنت باخد شهادات تقدير عن مشاركتي في الدورات دي".

 

وتابعت " أكتر دورة تدريبية استفدت منها؛ دورة التربية الأسرية الإيجابية، وخصوصا بالنسبة لأولادنا في سن المراهقة، بنتي دلوقت في السن ده، وبصراحة كنت بزعق لها لما أشوف تصرف مايعجبنيش، دلوقت بقيت أطبطب عليها وأقول لها اعتبريني صاحبتك، فعلا حسيت بتغيير كبير في علاقتها بيا، بقينا أصحاب".

 

وأوضحت سفيرة التضامن “شغلي في التوعية وتغيير أفكار الناس مهمة مش سهلة، لكن ربنا بيقدرني أقنع كتير منهم، وببدأ دايما بنفسي وعيلتي وقرايبي، للأسف كنت ختنت بنتي الأولانية، لكن لما عرفت إن ختان البنات ده عادة ومش من الدين، رفضت تماما أعرض بنتي التانية للموضوع ده ،وقدرت أحمي البنات الستة ولاد اخواتي الصبيان، ووصلوا دلوقت لأولى إعدادي وسادسة ابتدائي ومافيش واحدة اتعرضت للموضوع ده”.


وتستكمل “أما عن تنظيم الأسرة فلما بقول للبنات اللى لسة مجوزين، 2 كفاية عشان تقدرى تربيهم وتخليهم كويسين وتعلميهم، ويشبعوا من حنيتك أهم حاجة التعليم، وده مصاريفه كتير، عشان ولادنا يبقوا أحسن مننا، وعيشتهم تكون أحسن من عيشتنا،  وتنظيم الأسرة وختان البنات أكثر قضيتين اشتغلت عليهم، ولما باقدر أقنع ست واحدة، باعتبر نفسي نجحت، لأن تغيير أفكار الناس بياخد وقت، لكن لما واحدة بتقتنع، بتكون هى مصدر توعية وقدوة لغيرها".

 

وأكدت “شغلانتى ما أقدرش أستغنى عنها، رغم إن أحيانا ابنى الكبير يقول لى كفاية كده انت تعبت، أقول له ما أقدرش أسيب شغلى لأنى باحبه، طول الوقت باجدد معلوماتى، وباعرف معلومات جديدة بتنمى عقلي، وبادل الناس على الخير وبأعرفهم حاجات تنفعهم في حياتهم”.

 

ولفتت “بساعد الستات تاخد قروض من برنامج تنمية المرأة الريفية أو مستورة أو برنامج فرصة، وباحس بسعادة لما واحدة حالها وحال أسرتها يتغير للأحسن، وساعتها باحس إن ربنا بيديني القوة وما بحسش بالتعب، ولا باني بامشى كتير وألف كتير”.

 

القدوة الرائدة حنان سيد إمام الرائدة الاجتماعية دورة تدريبية التوعية

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