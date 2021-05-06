بدون تباعد اجتماعي.. كريم محمود عبد العزيز وسط تجمع كبير من الأصدقاء

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة مع أصدقاءه من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وكان وسط تجمع كبير من أصدقاءه بدون الإلتزام بالتباعد الإجتماعي لتجنب خطر الإصابة بالكورونا ،وكتب عبد العزيز من خلال الصورة معلقا:" أخواتي ..أخواتي".

وكان حل كريم محمود عبد العزيز وشقيقه محمد محمود عبد العزيز والمطرب لؤى، ضيوفا على الفنان أمير كرارة فى برنامج "سهرانين"، على شاشة "ON E.

ودارت الحلقة عن البداية الفنية لكل من هؤلاء النجوم، مع الكشف عن أعمالهم فى الفترة المقبلة، وتقديم بعض الفقرات الغنائية لإمتاع الضيف، وإدخال البهجة على المشاهدين، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات.

وكشف محمد محمود عبد العزيز عن مشاركته فى مسلسل "رأفت الهجان" الذي كان من بطولة والده، وقال: "كنت أحضر التصوير دائما مع أبى وطلبت أن أظهر فى المسلسل، وكان في مشهد عندما أتى رأفت الهجان مع فوج إسرائيلي حينها طلبوا منى أن أجلس أمام الكاميرا وبالفعل جلست وظهرت في المشهد .