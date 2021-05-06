عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صندوق مكافحة الإدمان يطلق ثاني نسخ حملة "أنت أقوى من المخدرات"..فيديو

صدى البلد

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ،النسخة الثانية  من المرحلة الجديدة  لحملة "أنت أقوى من المخدرات".

 

يأتي ذلك لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات،  تحت شعار " رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هضيعك في آخرها " المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش  . أنت أقوى من المخدرات".

 

وتظهر في بداية الإعلان فتاة  صغيرة  لا يتجاوز عمره 17 عاما، وهي تستقل  القطار الطائر وتشعر  في بداية رحلة التعاطي انها  في سعادة لكنها سعادة وهمية ،حتى تشعر  في  نهاية الرحلة بالدمار ،حيث تلقى الحملة الضوء علي الأضرار النفسية والجسدية كذلك الخسائر المادية التي يتكبدها معاطو المواد المخدرة  طوال رحلة الإدمان وتتضمن  النسخة الثانية من الحملة رسالة للفتيات حيث تعد أول  رسالة  إعلانية موجهة للفتيات لتوعيتهن بخطورة المخدرات .

 

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، من خلال عدة محاور منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والتوعية، وأنه سبق وتم الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة خلال الفترة الماضية للمشاركة فى حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، باعتبار قضية مكافحة تعاطى المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان كما أن حملة "أنت اقوى من المخدرات" حققت تفاعلا كبيرا بمراحلها السابقة سواء المستوى المحلى أو الدولى،  فعلى المستوى الدولى اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجاً لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية وخصصوا فقرات لإلقاء الضوء عليها.


 

الإدمان والتعاطى نيفين القباج المرحلة الجديدة تعاطي المخدرات رحلة المخدرات

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يوجه بتوفير تنك أكسجين لـ مستشفى سرس الليان..تفاصيل

كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك في مواجهة سموحة

فرنسا تكشر عن أنيابها.. لودريان يزور لبنان حاملاً رسالة شديدة اللهجة للسياسيين

أول تعليق من مدرب تشيلسي عن التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

ربنا مش هيرد دعاءنا.. حلا شيحة تطلب هذا من جمهورها على إنستجرام

الأوقاف تحذر: صلاة العيد ممنوعة في الساحات..واصطحاب الأطفال ممنوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الآن ولـ 8 دقائق.. الصاروخ الصيني يدور في سماء أسيوط بمركز ديروط

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

أول ظهور لرجل الأعمال أشرف السعد في مطار القاهرة.. صور

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021 .. شاهد

وزير الخارجية للمبعوث الأمريكي: نأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل صيف العام الجاري

رئيس الوزراء: غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهي التاسعة مساءً.. وإجازة عيد الفطر من الأربعاء 12 مايو وحتى الأحد 16 مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ