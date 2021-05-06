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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لعبة نيوتن الحلقة 23.. مشاجرة بين محمد ممدوح ومحمد فراج بسبب منى زكى

منى زكى
منى زكى

شهدت الحلقة 23 من مسلسل لعبة نيوتن، العديد من الأحداث ، ومنها عودة حازم “ محمد ممدوح ” من السفر ، حيث حدثت مشادة كلامية بينه وبين هنا “ منى زكى ” ، بعد ان وجد الأخيرة تدير المشروع الخاص به . 

إما مؤنس “ محمد فراج ” ، فقد دخل فى مشاجرة بالأيدى مع حازم ، بسبب رفضه تطليق هنا ، وقد ابدى بعض أفراد أسرة الاول إستيائها بسبب سيطرة هنا على أمور العمل .

 

أحداث الحلقة السابقة : 

 

وكانت قد شهدت الحلقة 22 من مسلسل لعبة نيوتن، العديد من الأحداث،ومنها عدم ذهاب حازم “ محمد ممدوح ” الى الموعد المتفق عليه لتطليق هنا “ منى زكى ” ، حيث قام بالسفر مع أمينة “ عائشة بن أحمد ” الى الخارج . 

 

كما بدأت هنا عملها فى مصنع العسل بناءاً على طلب بدر “ سيد رجب” ، وبالإضافة الى عملها مع مؤنس فى السوبر ماركت . 

 

إما والدة هنا فقد تؤفت ، وقد سافر مؤنس الى امريكا ، الا انه فؤجى ان زوجته الاولى تطلب الطلاق كما جمعته خلال الاحداث علاقة غامضة بأمراة لم يتم الافصاح عنها .

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أبطال مسلسل لعبة نيوتن :

 

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

 

كواليس مسلسل لعبة نيوتن :

 

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن. 

 

مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن :

 

مسلسل لعبة نيوتن، تأيف وإخراج تامر محسن، الذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.

مايان السيد منى زكى رمضان 2020 عائشة بن احمد مسلسل لعبة نيوتن لعبة نيوتن محمد فراج

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