ربنا مش هيرد دعاءنا.. حلا شيحة تطلب هذا من جمهورها على إنستجرام

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها آية من القرآن الكريم عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت حلا شيحة لجمهورها:"الأواخر العشر من رمضان تعالوا ندعي لبعض دعوات جميلة من القلب ندعي لنفسنا ولأهلنا وأولادنا وندعي وإحنا متأكدين إن ربنا مش حيرد دعاءنا اللهم انظر لنا نظرة رضا لا تغضب بعدها علينا أبدا".





الفنانة حلا شيحة شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم عبير صبري وجومانا مراد ويسرا وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل عرض في رمضان الماضي 2020، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.



