نبيه: الفوز على سموحة مفتاح المنافسة على الدوري

أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مواجهة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز والمقررة إقامتها مساء غد الخميس، ضمن مواجهات الجولة العشرين.



وقال نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك ان الفريق سيلعب جميع المباريات خلال الفترة المقبلة من أجل الفوز فقط والحصول على الثلاث نقاط.



واضاف : الفوز في مباراة سموحة سوف يكون بمثابة المفتاح للمنافسة على بطولة الدوري، لذلك الجهاز الفني واللاعبون في حالة تركيز كبيرة من أجل الفوز باللقاء.



وتابع : المنافسة طويلة ومشوار الدوري مازال طويلا، لذلك نركز في كل مباراة على حدة، ونسعى لحسم كل مواجهة نخوضها لصالحنا.



يذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٤١ نقطة، وذلك بعد أن خاض ١٩ مباراة من عمر المسابقة.