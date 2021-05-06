عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"الأمير" يكشف أسرار الألوان في الحضارة المصرية بالملتقى الثقافي في المغرب

صدى البلد

عقد اليوم بالمغرب بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية البرنامج الثقافي خلال شهر رمضان بسلسلة محاضرات افتراضية عبر تطبيق zoom بالمحاضرة الخامسة والاخيرة بعنوان (أسرار الألوان في الحضارتين المصرية والمغربية).


يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة المصرية بنشر ثقافة الوعي الأثري وتعريف الآخر بالحضارة والاثار والتراث المصري وبالتعاون مع مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية سفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية تحت رعاية السفير  اشرف ابراهيم سفير جمهورية مصر العربية المملكة المغربية.

حاضر في البرنامج الثقافي من جمهورية مصر العربية الدكتور شعبان الأمير أستاذ ترميم وصيانة الآثار ومواد التراث ومدير وحدة ضمان الجودة كلية الآثار - جامعة الفيوم والملحق الثقافي المصري السابق بمكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالسفارة المصرية بمسقط سلطنة عمان.
ومن المملكة المغربية الشقيقة الفنانة التشكيلية الحروفية امينة شيشى عضو لجنة تحكيم جائزة محمد السادس للحروفيه وعضو مؤسس للجمعية المغربية لفنون الخط خريجة المدرسة العليا للفنون الجميلة وباحثة فى مجال الفن التشكيلي والخط العربي.


تناول الامير في محاضرته  اليوم النقاط التالية : التراث والحضارة المصرية - مواد وادوات التلوين في الحضارة المصرية وطرق التلوين والزخرفة والمواد الطبيعية والصناعية المستخدمة في التلوين والزخرفة على آثارنا القديم والفرش والألوان والأساليب الفنية المستخدمة فى الحضارة المصرية اسرار بقاء ونضارة الالوان الاثار والمقابر الفرعونية.


وفي المحاضرة الثانية فى التراث والحضارة المغربية تناولت الفنانة المغربية امينة شيشي توالد الألوان وتناغمها في زخارف المخطوطات المغربية والألوان في اللباس والزرابيه المغربية- الألوان في الزخرفة المعمارية، وفي الفخار والخزف المغربي  والألوان في اللهجة المغربية الدارجة والألوان في المدن المغربية


ادارت الندوة هبه بهاء الدين سعيد الملحق بمركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليميه سفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية وصرح الدكتور شعبان الامير أستاذ ترميم وصيانة الاثار ومواد التراث ومدير وحدة ضمان جوودة التعليم والاعتماد بكلية الآثار جامعة الفيوم أنه كان هناك العديد من المداخلات الهامه والقيمه منها مداخلة الدكتور عاطف منصور عميد كلية الاثار جامعة الفيوم والذى تحدث عن التصنيف الفلسفى للألوان وارتباطها بالمشاعر الانسانيه ومداخلة الدكتور أمين الرشيدى رئيس قسم الآثار الإسلامية جامعة الفيوم الذى تحدث عن أنواع الألوان فى المخطوطات والخداع البصري للألوان. 

 

 

رئيس جامعة الفيوم في عيد العمال: هم الركيزة الأساسية للإنتاج والتعمير


واهتمت المحاضرة بتوثيق والقاء الضوء على الألوان وأسرارها ودلالتها فى الحضارتين واستخدامتها فى البلدين الشقيقين وذلك للحفاظ على الموروثات الثقافية وايضا تماشيا مع خطة المركز المركز الثقافى المصرى الثقافية فى الحفاظ على موروثاتنا الثقافية العربية بوجه عام و الحفاظ على موروثاتنا بمصرنا الحبيبة والمغرب الشقيق بوجه خاص من خلال تناول موضوع المحاضرة.

الأمير أسرار الالوان الحضارة المصرية المغربية

ترشيحاتنا

الزمالك: سيد عبد الحفيظ يستحق الإيقاف مدى الحياة فى هذه الحالة.. ووالد زيزو يريده فى الأهلي

لجنة كندية توصي بمنح لقاح "جونسون أند جونسون" للبالغين 30 عاما فأكثر

لا ينكر التغيير سوى جاحد.. مواطن مصري يوجه رسالة للقيادة السياسية بعد إنقاذ نجله

وزير الخارجية العراقي: نواجه تحديات إقليمية كالنزاع الإيراني الأمريكي

مجاهد:: التحقيق مع سيد عبد الحفيظ مش عيب.. ولا أظن أنه تم إيقاف جهاد جريشة

بعد إلغائها متابعته.. عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل خلافه مع ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

الآن ولـ 8 دقائق.. الصاروخ الصيني يدور في سماء أسيوط بمركز ديروط

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

قرار عاجل من العاهل السعودي بشأن وزير الداخلية ونائبه

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ