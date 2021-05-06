"الأمير" يكشف أسرار الألوان في الحضارة المصرية بالملتقى الثقافي في المغرب

عقد اليوم بالمغرب بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية البرنامج الثقافي خلال شهر رمضان بسلسلة محاضرات افتراضية عبر تطبيق zoom بالمحاضرة الخامسة والاخيرة بعنوان (أسرار الألوان في الحضارتين المصرية والمغربية).



يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة المصرية بنشر ثقافة الوعي الأثري وتعريف الآخر بالحضارة والاثار والتراث المصري وبالتعاون مع مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية سفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية تحت رعاية السفير اشرف ابراهيم سفير جمهورية مصر العربية المملكة المغربية.

حاضر في البرنامج الثقافي من جمهورية مصر العربية الدكتور شعبان الأمير أستاذ ترميم وصيانة الآثار ومواد التراث ومدير وحدة ضمان الجودة كلية الآثار - جامعة الفيوم والملحق الثقافي المصري السابق بمكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالسفارة المصرية بمسقط سلطنة عمان.

ومن المملكة المغربية الشقيقة الفنانة التشكيلية الحروفية امينة شيشى عضو لجنة تحكيم جائزة محمد السادس للحروفيه وعضو مؤسس للجمعية المغربية لفنون الخط خريجة المدرسة العليا للفنون الجميلة وباحثة فى مجال الفن التشكيلي والخط العربي.



تناول الامير في محاضرته اليوم النقاط التالية : التراث والحضارة المصرية - مواد وادوات التلوين في الحضارة المصرية وطرق التلوين والزخرفة والمواد الطبيعية والصناعية المستخدمة في التلوين والزخرفة على آثارنا القديم والفرش والألوان والأساليب الفنية المستخدمة فى الحضارة المصرية اسرار بقاء ونضارة الالوان الاثار والمقابر الفرعونية.



وفي المحاضرة الثانية فى التراث والحضارة المغربية تناولت الفنانة المغربية امينة شيشي توالد الألوان وتناغمها في زخارف المخطوطات المغربية والألوان في اللباس والزرابيه المغربية- الألوان في الزخرفة المعمارية، وفي الفخار والخزف المغربي والألوان في اللهجة المغربية الدارجة والألوان في المدن المغربية



ادارت الندوة هبه بهاء الدين سعيد الملحق بمركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليميه سفارة جمهورية مصر العربية بالمملكة المغربية وصرح الدكتور شعبان الامير أستاذ ترميم وصيانة الاثار ومواد التراث ومدير وحدة ضمان جوودة التعليم والاعتماد بكلية الآثار جامعة الفيوم أنه كان هناك العديد من المداخلات الهامه والقيمه منها مداخلة الدكتور عاطف منصور عميد كلية الاثار جامعة الفيوم والذى تحدث عن التصنيف الفلسفى للألوان وارتباطها بالمشاعر الانسانيه ومداخلة الدكتور أمين الرشيدى رئيس قسم الآثار الإسلامية جامعة الفيوم الذى تحدث عن أنواع الألوان فى المخطوطات والخداع البصري للألوان.



واهتمت المحاضرة بتوثيق والقاء الضوء على الألوان وأسرارها ودلالتها فى الحضارتين واستخدامتها فى البلدين الشقيقين وذلك للحفاظ على الموروثات الثقافية وايضا تماشيا مع خطة المركز المركز الثقافى المصرى الثقافية فى الحفاظ على موروثاتنا الثقافية العربية بوجه عام و الحفاظ على موروثاتنا بمصرنا الحبيبة والمغرب الشقيق بوجه خاص من خلال تناول موضوع المحاضرة.