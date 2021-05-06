هل هناك اختلاف بين أعراض الموجة الثانية والثالثة لـ كورونا؟.. الطب الوقائي يجيب

قال محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية الطب الوقائي، إن الفكرة من التطعيم هو تحصين عدد كبير من المواطنين، موضحا أن مصر بصدد تصنيع اللقاح بحلول شهر 6 القادم.



وناشد “عبد الفتاح” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، جميع المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على اللقاح، مضيفا أن مصر تسعى إلى إنشاء مراكز عملاقة لتوفير اللقاحات بها، مشددا على أن الوزارة تسعى إلى إنشاء عدد من المراكز في كل المحافظات.



وأوضح أنه لا يوجد أي وثيقة علمية تتحدث عن اللقاحات وأثارها المصاحبة، مشددا على أن وزارة الصحة تتأكد من مدى صحة اللقاح من خلال الدراسات التي تجريها بل توفير اللقاحات للمواطنين.



وأكد على أن لقاحات العالم لها أثار جانبية بسيطة وتنتهي خلال 24 ساعة، موضحا أن اللقاح لا يوجد له أعراض مصاحبة ولكن هناك أثار جانبية.



ولفت إلى أن الأعراض في الموجة الثانية والثالثة، تؤثر على الجهاز التنفسي ولكن في بعض الحالات تظهر أعراض في الجهاز الهضمي أو حدوث طفح جلدي والتهابات.



