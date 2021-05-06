عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب حرارة الجو وقرارت مجلس الوزراء شوارع بني سويف تخلو من المارة

بسبب حرارة الجو وقرارات مجلس الوزراء ..شوارع بني سويف تخلو من المارة

صدى البلد

خلت شوارع محافظة بني سويف ، من المواطنين الذين فضلوا البقاء في المنازل هربًا من موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد، وفي القرى كانت الترع  هى الملاذ الوحيد للأطفال .

وأحجم المواطنون على الخروج وفضَّلوا الجلوس في المنازل بسبب حرارة الجو علاوة على الإجازات التي أقرها مجلس الوزراء كتدبير احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا

وأصدر ديوان عام محافظة بني سويف ، بإشراف الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف ، بيان وجه نصائحه للمواطنين من أبناء المحافظة، بعدم التعرض للشمس المباشرة لفترات طويلة، وارتداء قبعات شمسية لتفادي الإصابة خلال ساعات الذروة التي تبدأ من 12 ظهرا حتى الرابعة عصرا، مع ضرورة ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان، إضافة للتوجه لأقرب مركز علاجي أو مستشفى بمدن وقرى المحافظة المختلفة في حالة الإصابة بأي نوع من الإجهاد الحراري.


وعلي الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، واصل العاملون في مجال رصف الطرق أعمالهم في عمليات الرصف بالعديد من الشوارع والطرق على مستوى المحافظة، ورفضوا الإفطار وأصروا على استكمال الصيام رغم درجة الحرارة المرتفعة، كما انتظم العمل بجميع المخابز بمدن وقرى المحافظة المختلفة على مدار اليوم بصورة طبيعة في إنتاج الخبز للمواطنين.

محافظ بني سويف: إزالة 316 حالة تعد على النيل بالموجة الـ 17


ورفع قطاع الصحة بالمحافظة بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة بالمحافظة ،درجة الطوارئ والاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة والمراكز الطبية والمستشفيات القروية، تحسبا لاستقبال أي حالات مصابة بضربات الشمس أو أي حالات طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أعلنت المستشفي الجامعي رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ لاستقبال أي حالات طارئة سواء من العاملين بالجامعة أو من الطلاب الذين يؤدون الامتحان أو من المواطنين.


وفي ذات السياق لقي شابان مصرعهما، غرقا، الأحد من هذا الإسبوع ، أثناء محاولتهما الاستحمام بنهر النيل أمام كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، أثناء محاولتهما الاستحمام بنهر النيل، هربًا من حرارة الجو، وتم إنتشال جثة أحدهما وجارٍ البحث عن الآخر.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق شابين أثناء محاولتهما الاستحمام بنهر النيل أمام كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، التابعة لدائرة مركز ببا.

 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ببا الى محل البلاغ، مدعمة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق الشابين "عبدالرحمن محمد رمضان" و"زياد هشام عبدالعظيم" يبلغان من العمر 16 عامًا، يقيمان كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، بدائرة المركز.

وتبين أن الشابين قفزا في مياه نهر النيل للاستحمام، هربا من حرارة الجو، أثناء ساعات الصيام إلا أن تيار المياه جرفه بعيدًا ولم يستطيعا مقاومته فاستقرت جثتيهما في قاع النهر حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة أحدهما، وجارٍ البحث عن الآخر.

وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجرى أتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

محمد رمضان مجلس الوزراء وزير الداخلية فيروس كورونا حالة الطوارئ كورونا انتشار فيروس كورونا محافظة بني سويف قرى المحافظة لوز قاوم على مدار اليوم صيام وكيل الوزارة مواطني ارتفاع المستشفى الجامعي جلس الوزراء

موضوعات متعلقة

لتجاهل أوضاع بلادها السياسية.. نوال الزغبى تستقيل من نقابة الفنانين اللبنانين

ترشيحاتنا

لأجل أندرويد.. واتساب يجرب ميزة بالغة الأهمية لحماية دردشاتك

شاهد.. تطوير حذاء ذكي لمساعدة المكفوفين على السير بأمان

أخبار التوك شو.. الوزراء: لا حظر حتى الآن والوضع الوبائي مرشح للانقلاب في ليلة.. والبحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر مرة كل يوم

اتحاد الكرة يكشف موقفه من طلب الأهلي لحكام أجانب

البنتاجون: سنتابع عن كثب خطط روسيا والصين لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية

منظمات حقوقية تحث الأمم المتحدة على فرض حظر أسلحة على ميانمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

قرار عاجل من العاهل السعودي بشأن وزير الداخلية ونائبه

الآن ولـ 8 دقائق.. الصاروخ الصيني يدور في سماء أسيوط بمركز ديروط

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

أول ظهور لرجل الأعمال أشرف السعد في مطار القاهرة.. صور

وزير الخارجية للمبعوث الأمريكي: نأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل صيف العام الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ