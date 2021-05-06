بسبب حرارة الجو وقرارات مجلس الوزراء ..شوارع بني سويف تخلو من المارة

بسبب حرارة الجو وقرارت مجلس الوزراء شوارع بني سويف تخلو من المارة

خلت شوارع محافظة بني سويف ، من المواطنين الذين فضلوا البقاء في المنازل هربًا من موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد، وفي القرى كانت الترع هى الملاذ الوحيد للأطفال .

وأحجم المواطنون على الخروج وفضَّلوا الجلوس في المنازل بسبب حرارة الجو علاوة على الإجازات التي أقرها مجلس الوزراء كتدبير احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا

وأصدر ديوان عام محافظة بني سويف ، بإشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بيان وجه نصائحه للمواطنين من أبناء المحافظة، بعدم التعرض للشمس المباشرة لفترات طويلة، وارتداء قبعات شمسية لتفادي الإصابة خلال ساعات الذروة التي تبدأ من 12 ظهرا حتى الرابعة عصرا، مع ضرورة ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان، إضافة للتوجه لأقرب مركز علاجي أو مستشفى بمدن وقرى المحافظة المختلفة في حالة الإصابة بأي نوع من الإجهاد الحراري.



وعلي الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، واصل العاملون في مجال رصف الطرق أعمالهم في عمليات الرصف بالعديد من الشوارع والطرق على مستوى المحافظة، ورفضوا الإفطار وأصروا على استكمال الصيام رغم درجة الحرارة المرتفعة، كما انتظم العمل بجميع المخابز بمدن وقرى المحافظة المختلفة على مدار اليوم بصورة طبيعة في إنتاج الخبز للمواطنين.



ورفع قطاع الصحة بالمحافظة بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة بالمحافظة ،درجة الطوارئ والاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة والمراكز الطبية والمستشفيات القروية، تحسبا لاستقبال أي حالات مصابة بضربات الشمس أو أي حالات طارئة بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أعلنت المستشفي الجامعي رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ لاستقبال أي حالات طارئة سواء من العاملين بالجامعة أو من الطلاب الذين يؤدون الامتحان أو من المواطنين.



وفي ذات السياق لقي شابان مصرعهما، غرقا، الأحد من هذا الإسبوع ، أثناء محاولتهما الاستحمام بنهر النيل أمام كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، أثناء محاولتهما الاستحمام بنهر النيل، هربًا من حرارة الجو، وتم إنتشال جثة أحدهما وجارٍ البحث عن الآخر.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق شابين أثناء محاولتهما الاستحمام بنهر النيل أمام كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، التابعة لدائرة مركز ببا.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ببا الى محل البلاغ، مدعمة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق الشابين "عبدالرحمن محمد رمضان" و"زياد هشام عبدالعظيم" يبلغان من العمر 16 عامًا، يقيمان كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، بدائرة المركز.

وتبين أن الشابين قفزا في مياه نهر النيل للاستحمام، هربا من حرارة الجو، أثناء ساعات الصيام إلا أن تيار المياه جرفه بعيدًا ولم يستطيعا مقاومته فاستقرت جثتيهما في قاع النهر حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة أحدهما، وجارٍ البحث عن الآخر.

وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، وجرى أتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

