شريف عامر يشكل عجينة الكعك على الهواء: ماطلعش ليها وش من ضهر

شارك الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر في تحضير عجينة الكحك معبراً عن اندهاشه حول استخدام " الملح " في صناعة الحلويات والعجين ، قائلاً : " ملح على الحاجات الحلوة !! " .. " أول مرة أعرف المعلومة ديه ، أنا باكل كده وخلاص " .

والتقى عامر خلال برنامجه “ يحدث في مصر ” الذي يقدمه عبر منصة “ شاهد ” ، مع الست أمل والشيف أسماء ، حيث شاركهم في عمل الكحك ، معقباً : " ادا ده مبياخدش وقت خالص " .

وأضافت الشيف أسماء ، أنها درست دورات طبخ لمدة عام ونصف ، قائلة : " بس طبعا الشهادة مبتقاش كل حاجة ، فنزلت اشتغل في الفنادق ودخلت مسابقات كتير وكسبتها " .

وساعد الإعلامي الست أمل في اعداد عجينة الكحك ، معقباً : " الحمد لله ما طلعتش ليها وش من ضهر " .