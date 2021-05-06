عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف عامر يشكل عجينة الكعك على الهواء: ماطلعش ليها وش من ضهر

الإعلامي شريف عامر
الإعلامي شريف عامر

شارك الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر في تحضير عجينة الكحك معبراً عن اندهاشه حول استخدام " الملح " في صناعة الحلويات والعجين ، قائلاً : " ملح على الحاجات الحلوة !! " .. " أول مرة أعرف المعلومة ديه ، أنا باكل كده وخلاص " .

 

والتقى عامر خلال برنامجه “ يحدث في مصر ” الذي يقدمه عبر منصة “ شاهد ” ، مع الست أمل والشيف أسماء ، حيث شاركهم في عمل الكحك ، معقباً : " ادا ده مبياخدش وقت خالص " .

 

وأضافت الشيف أسماء ، أنها درست دورات طبخ لمدة عام ونصف ، قائلة : " بس طبعا الشهادة مبتقاش كل حاجة ، فنزلت اشتغل في الفنادق ودخلت مسابقات كتير وكسبتها " .

وساعد الإعلامي الست أمل في اعداد عجينة الكحك ، معقباً : " الحمد لله ما طلعتش ليها وش من ضهر " .

 

عجينة الكحك الإعلامي شريف عامر برنامج يحدث في مصر اخبار التوك شو صناعة الحلويات

موضوعات متعلقة

شريف عامر يكشف حقيقة إصابته بانسداد في شرايين المخ

أذكار النوم مكتوبة .. لحفظ النفس ومغفرة الذنوب

فلتت منك المرة دي.. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ فرج عامر بشأن العرض الإماراتي لـ الهاني سليمان

ربنا مع الغلابة.. فرج عامر يرفض إعلان قيمة انتقال حسام حسن لأهلي طرابلس

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

فرج عامر: الأهلي من حقه إنشاء فرع في الإسكندرية

مصرية فرعونية وافتخر ..وفاء عامر تنشر صورة لها بالزي الفرعوني

دعاء استقبال شهر رمضان .. أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

لأجل أندرويد.. واتساب يجرب ميزة بالغة الأهمية لحماية دردشاتك

شاهد.. تطوير حذاء ذكي لمساعدة المكفوفين على السير بأمان

أخبار التوك شو.. الوزراء: لا حظر حتى الآن والوضع الوبائي مرشح للانقلاب في ليلة.. والبحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر مرة كل يوم

اتحاد الكرة يكشف موقفه من طلب الأهلي لحكام أجانب

البنتاجون: سنتابع عن كثب خطط روسيا والصين لإنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية

منظمات حقوقية تحث الأمم المتحدة على فرض حظر أسلحة على ميانمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

قرار عاجل من العاهل السعودي بشأن وزير الداخلية ونائبه

الآن ولـ 8 دقائق.. الصاروخ الصيني يدور في سماء أسيوط بمركز ديروط

مصادر حكومية تكشف حقيقة فرض حظر التجول خلال عيد الفطر

لا دخول لـ مصر الا بتحليل "PCR".. نرصد أبرز ما جاء في اجتماع رئاسة الوزراء اليوم

الصاروخ الذي أطلقته الصين يصدم الأرض خلال أيام.. والبنتاجون يتحرك| شاهد

أول ظهور لرجل الأعمال أشرف السعد في مطار القاهرة.. صور

وزير الخارجية للمبعوث الأمريكي: نأمل في أن يتم التوصل لاتفاق حول سد النهضة قبل صيف العام الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ