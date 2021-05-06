النائب محمود القط يوضح تفاصيل استقبال سيدة أمريكية مصابة بالسرطان تتمنى زيارة مصر



قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، إن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصلت مع ابن السيدة المصابة بالسرطان والتي تتمنى زيارة مصر، موضحا: تواصلنا مع نجل السيدة ووجدنا إنه قام بتوفير المبلغ الخاص بزيارتها إلى مصر.





وأضاف “القط” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن التنسيقية قامت بتشكيل وحدة عمل وتم عرض مجموعة من الأفكار كان منها استقبالهم بشكل لائق وتوفير كافة السبل، موضحا أن شباب التنسيقية سيتواجدون مع السيدة ونجلها خلال رحلتهم داخل مصر.



وأوضح أن التنسيقية تواصلت معهم ووفرت باقي الأمور الخاصة بالطيران والأدوية العلاجية للسيدة، وذلك من خلال مصر للطيران ووزارة السياحة، مضيفا أن التنسيقية ستحقق للسيدة حلمها.



وأشار إلى أن العائلة تشعربسعادة بالغة نتيجة اهتمام التنسيقية بالسيدة المصابة.





