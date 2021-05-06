أمينة: مينفعش أتعصب في البيت عشان جوزي

حلت المطربة أمينة، ضيفة على الإعلامية رزان مغربي والإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج “ مهيب ورزان في رمضان ” المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وقالت أمينة: "أحلى حاجه في الست المصرية الصبر والقوة ونفسها حلو جدا".

وأضافت أمينة: "مينفعش اتعصب في البيت عشان زوجي، وزوجي من النوع الذي لا يقبل العصبية في البيت".

وتابعت أمينة: "لو جوزي اتعصب وانا متعصبة ممكن يحصل خساير بينا وبناء على ذلك لا اتعصب وانا هادية في البييت ".

وأكملت أمينة: "ممكن اتعصب على ولادي لو ضربوا بعض ، وانا شاطرة أوي في النشان على الولاد بالشبشب".