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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيتر ميمي يشيد بإتقان كريم عبد العزيز: "اتعلمت منك كتير"

صدى البلد

أشاد المخرج بيتر ميمي بأداء وإتقان الفنان الكبير كريم عبد العزيز في مسلسل “الأختيار 2”،ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب بيتر ميمي لكريم عبد العزيز عبر الصورة معلقا: "الأستاذ كريم عبدالعزيز او العقيد زكريا...شكرا على الدقة فى التفاصيل و مذاكرة كل لحظة و كل فعل و رد فعل و تأدية اكتر من انفعال فى لقطات مدتها ثوانى..و شكرا على التزامك بالرغم من صعوبة التصوير و الاماكن و اعداد المجموعات ..شكرا و اتعلمت منك كتير جدا... و طبيعى ان ممثل زيك يكون نجم الوطن العربى.. اصله مش من فراغ".
 

وشهدت الحلقة الثالثة والعشرون لمسلسل الاختيار 2، استجواب جهاز الأمن الوطني لعنصرين تابعين للجماعات الإرهاببة، ويقوم جهاز الأمن بعمل كمين والقبض على عنصرين آخرين. 


ووثقت الحلقة لعملية ضبط مزرعة الموت في البحيرة، والتي احتوت على كمية كبيرة من المفرقعات والمواد شديدة التفجير، والأجهزة المستخدمة في عملية التصنيع.

 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

ويعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

 

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

 

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

وحقق مسلسل الاختيار 1 نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى والذى قام ببطولته امير كرارة.

وقدم الاختيار 1 دراما مختلفة حيث القى الضوء على شهداء القوات المسلحة وتحديدا شخصية أحمد المنسى الذى كان دوما يحارب الارهاب. 

بيتر ميمي الاختيار 2 كريم عبد العزيز

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