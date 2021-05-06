مسلسل كله بالحب الحلقة 24.. شهد تخون زوجها مع طارق

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "كله بالحب" العديد من الأحداث المشوقة حيث كشفت الأحداث أن شهد "نور قدري" زوجة كراكيبو "مصطفى درويش" على علاقة بطارق “أحمد السعدني”.

كما انها خطط معه للاستيلاء على الفيلا وساعدته على التقرب من شقيقتها الهام "صابرين" والزواج منها للنصب عليها.

وحاول طارق "احمد السعدني" ان يقوك ببيع الفيلا والحصول على اعلى سعر بموجب العقد الذي جعل صابرين توقع عليه دون علمها، لكنه لا يعلم أن صبحي المحامي "سامر المصري" قد حصل على هذا العقد.

مسلسل كله بالحب بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل كله بالحب على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.