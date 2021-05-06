حقيقة تعرض مدافع الزمالك لحادث تصادم

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بصحة جيدة وبخير ولا يوجد به أي إصابات.

وأشار المصدر أن ماتم تداوله منذ قليل حول وجود حادثة تعرض لها اللاعب تم تناولها بشكل مبالغ به حيث تعرض اللاعب أثناء خروجه من بوابة النادي لسيارة أخرى قامت بخبط الإطار وكسر المرايات ، ولكن اللاعب لم يصب بأي شيء وتم احتواء الأمر فور حدوثه.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق في مواجهة سموحة المقررة إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين ببطولة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة اللاعبين: في حراسة المرمى : محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، مروان حمدي وحميد أحداد.