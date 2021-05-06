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رئيس التحرير
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منوعات

يصدر اهتزازات لمن يرتديه

شاهد.. تطوير حذاء ذكي لمساعدة المكفوفين على السير بأمان

تطوير حذاء ذكي لمساعدة
تطوير حذاء ذكي لمساعدة المكفوفين علي السير بأمان

ابتكر علماء نمساويين، حذاءً ذكيا لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر علي السير بأمان من خلال تجنب العقبات بواسطة إصدار اهتزازا  لمن يرتديه.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية يحتوى المنتج الذي تبلغ تكلفته 2700 جنيه إسترليني من مستشعرات فوق صوتية مقاومة للماء متصلة بطرف كل حذاء.

 وتصدر هذه المستشعرات أصواتًا وتهتز بالقرب من العوائق التي تواجه الكفيف أو ضعيف البصر، كما سيضم الحذاء كاميرا اكجزء من الابتكار في المنتج الذكي. 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9546141/Scientists-develop-2-700-shoe-camera-detects-obstacles.html#v-1242153662540920895

 

ويوضح ماركوس رافر، مؤسس شركة الحذاء الذكي والذي يعاني من إعاقة بصرية، أن أجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية الموجودة على إصبع الحذاء تكتشف العوائق التي تصل إلى أربعة أمتار. 

ويضيف القائم على فريق البحث للابتكار الذكي أن الحذاء يكتشف معلومتين أساسيتين لتفادي العقبات، وهما: “ طبيعة العائق ومسار اتجاهه” خاصةً إذا كانت متجهة لأسفل  مثل الثقوب أو السلالم المؤدية إلى مترو الأنفاق.

وتابع أن الحذاء  لا يحذر الكفيف عند وجود عقبة فقط، لكن يقدم له أيضًا المعلومات حول نوع العقبة التي تواجهه؛ لأنها يوجد فرقًا كبيرًا بين أن تكون جدارًا أو سيارة أو سلمًا.

واختتم المدير الإقليمي للشركة في المملكة المتحدة، دينيس ستانسبيري، أن الفكرة الكاملة جاءته من ردود أفعال من العملاء المكفوفين وضعاف البصر. 

 

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شاهد.. تطوير حذاء ذكي لمساعدة المكفوفين على السير بأمان

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