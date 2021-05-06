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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ابن أسوان محمود على يحصد المركز الأول على الجمهورية لحفظ القرآن الكريم

جانب من تكريم وكيل
جانب من تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم للطالب محمود

محافظة أسوان عروس الجنوب ، عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء والتى تتفرد بمقوماتها الطبيعية المتنوعة ، كما أنها تتميز أيضاً بمقومات أخرى ولكنها مقومات بشرية .

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر "صدى البلد" على أحد أبناء أسوان الذى استطاع أن يشرف المحافظة ويرفع اسمها عالياً بين محافظات الجمهورية ، كما أنه استطاع أن يكون مصدراً لفخر أسرته به .

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إنه الطالب محمود على محمود بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين التابعة لإدارة أسوان التعليمية والذى نجح فى الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة .

فقد استطاع محمود بتحفيز واهتمام مستمر من والديه بأن ينجح ويتفوق فى حفظ كتاب الله عز وجل ليصل به هذا التفوق وهذا النجاح إلى هذا المركز وهذه المرتبة المتقدمة ليس فقط على مستوى محافظته أسوان ، بل على مستوى محافظات الجمهورية ليكون بمثابة نموذج مثالى ومشرف يفتخر به كل أسوانى ومصرى .

وللتعرف أكثر عن رحلة " محمود " الدينية والعلمية قال والده على محمود حسن على - مدرس لغة إنجليزية ، من مواليد محافظة أسيوط بأنه يوجد لديه 5 أبناء أصغرهم " محمود " والذى بدأت مسيرته فى حفظ كتاب الله عزوجل منذ صغر سنه من خلال إلحاقه فى سن 4 سنوات بجمعية أنصار السنة المحمدية بمدينة أسوان حيث كان يذهب مع أخوته محمد وروان وهما أيضاً حافظين للقرآن الكريم كاملاً .

وأشار على محمود إلى أن ابنه محمود استطاع ختم القرآن الكريم كاملاً فى عام 2016 ، وهنا أتقدم بالشكر للمعلمات اللاتي قمن برعاية محمود بجمعية أنصار السنة ، ثم قام محمود بعد ختم القرآن بتلقى القراءات العشر على يد فضيلة الشيخ زكريا مصطفى أبا زيد ، والشيخ رمضان أبو طربوش ، وأشكرهم جزيل الشكر لما بذلوه من جهود متميزة مع أبنى مما يساهم فى تفوقه فى حفظ كتاب الله عزوجل .

كما قدم والد محمود شكره لزوجته العزيزة التى قدمت مجهودات كبيرة وعظيمة حيث يرجع لها الفضل فى تنشئة أولادنا ، وتربيتهم على الفضيلة والأخلاق الرفيعة ، ونحن كأسرة كنا دائماً نحفز أولادنا محمود وأخوته ونشجعهم بتقديم الجوائز لهم لتحفيزهم على حفظ القرآن الكريم ، وهذا كله يعود أيضاً إلى أننا كأسرة نشأنا وتربينا على حفظ كتاب الله عزوجل ، فجد أولادى من أبيهم محمود حسن على كان قد تنبأ لمحمود بأن يكون له شأن عظيم وكبير هو وأخوته فى حفظ القرآن الكريم ، كما أن جدهم لوالدتهم تناوى عثمان مصطفى من حفظة القرآن الكريم ربنا يكرمهم ويبارك فيهم جميعاً .

أما حافظ كتاب الله " محمود " فقد أوضح أنه من مواليد عام 2007 وعمره الآن 14 عاماً وملتحق بمدرسة طه حسين الإعدادية بنين ، وأنه ألتحق منذ كان عمره 4 سنوات بجمعية أنصار السنة المحمدية لتبدأ مسيرته فى حفظ القرآن الكريم حيث إنه تلقى الأحكام ونور البيان على مدار عامين منذ التحاقه بالجمعية ، ليختم حفظ كتاب الله عزوجل وعمره 9 سنوات فى عام 2016 .

وأكد محمود أن الفضل فى حفظ كتاب الله يرجع لوالديه ومعلميه، ثم انتقل لتلقى الإجازة على يد الشيخ رمضان أبو طربوش ومعلمات الأنصار وهو أجازه ، ثم انتقل لتعلم القراءات على يد الشيخ زكريا ، والشيخ رمضان أبو طربوش .

وأضاف محمود أنه شارك فى العديد من مسابقات المدارس والأزهر ، وكان يحصل دائماً على المركز الأول على المدارس والإدارة والمديرية والمحافظة ، وفوزه فى المسابقة الأخيرة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية جاء ضمن مسابقة المدارس والتى أجريت أون لاين نظراً للظروف والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا ، وتم تكريمى من قبل مدير المدرسة الأستاذ رأفت بمنحى شهادة تقدير ودرع التفوق ، كما تم تكريمى من وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان الدكتور خالد قبيصى والذى قام بإعطائى شهادة تقدير والمصحف الشريف .

وأكمل محمود أنه بالنسبة لمستواه الدراسى والتعليمي فهو متفوق أيضاً حيث إنه دائماً منذ المرحلة الإبتدائية وحتى الصف الأول الإعدادى وهو يحقق المركز الأول ، وكان يتم تكريمه من المدرسة والإدارة .

وقد حرص الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على تكريم الطالب محمود على محمود ، لفوزه بهذا المركز فى حضور حسين محمد موجه عام اللغة العربية وأسرة الطالب.

وأعرب وكيل وزارة التربيةوالتعليم عن سعادته اليوم بتكريم محمود باعتباره نموذجا مشرفا ومضيئا بتعليم أسوان ومثلا أعلى لجميع الطلاب، مطالبًا إياه بالمراجعة الدائمة لما حفظه بكتاب الله والأحاديث النبوية الشريفة، ومتمنيًا له دوام النجاح والتوفيق .

وقدم الدكتور خالد القبيصي الشكر والتقدير لأسرة الطالب لحرصها على حفظ ابنها للقرآن الكريم وتقديم للمجتمع نموذج يُحتذى به ،مقدماً شكره أيضاً لموجه عام اللغة العربية وجميع القائمين على المسابقة على الجهد المبذول فى المسابقة طوال فترة التصفيات، والوصول بالمسابقة لهذا المستوى المتميز جمهوريًا، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وفي لفتة إنسانية وأبوية ووسط الأجواء الرمضانية للشهر الفضيل استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السيدة ابتسام سلامة زوجة المهندس علي أبو القاسم وأطفالها الثلاثة حيث أشار اللواء أشرف عطية خلال اللقاء إلى أن هناك دعما متواصلا من الوزارات والجهات المعنية لقضية المهندس علي أبو القاسم في القضية المتهم فيها بالمملكة العربية السعودية. 

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