الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين في قصف مدفعي غربي مأرب

أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، إلحاق خسائر في الأرواح بمليشيات الحوثي في قصف بمحافظة مأرب، مسرح القتال الأعنف بين الجانبين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، شمال شرقي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابع لوزارة الدفاع، عبر "تويتر"، إن "الجيش الوطني شن قصفا مدفعيا على الحوثيين في جبهة صرواح غربي مأرب، أوقع قتلى وجرحى في صفوفهم".

والإثنين، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة أكثر من 23 مسلحا من الحوثيين خلال استدراجه العشرات من عناصر الجماعة إلى كمين في جبهة المشجح غربي مأرب.

وسيطرت قوات الجيش اليمني، مطلع الأسبوع الحالي، على مواقع مهمة في جبهة الكسارة شمال غربي مأرب، خلال عملية هجومية واسعة استهدفت المقاتلين الحوثيين، وفقا للدفاع اليمنية.

وتشهد محافظة مأرب، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، معارك محتدمة بين الجيش اليمني والمقاتلين الحوثيين، اثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع الدائر في اليمن منذ نحو 6 أعوام، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.