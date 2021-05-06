القاهرة كابول الحلقة 23 .. خالد الصاوي يكشف لنبيل الحلفاوي تعاون حنان مطاوع معه

شهدت الحلقة 23 من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث ، ومنها قيام الضابط عادل “ خالد الصاوى ” بمصارحة عم حسن “ نبيل الحلفاوى ” بحقيقة المهمة التى سوف تقوم بها أبنته “ منال ” ، وذلك بعد الخلافات التى نشبت بينها وبين خطيبها .

كما كشف الضابط عادل لـ عم حسن ، حقيقة مقتل ابنه الوحيد على يد رمزى “ طارق لطفى ” .

أحداث الحلقة السابقة :

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل القاهرة كابول، العديد من الأحداث منها موافقة منال“ حنان مطاوع ” على التعاون مع الامن المصرى فى إستدراج الشيخ رمزى “ طارق لطفى ” الى القاهرة .

أما طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ”، فقد قام بالإتفاق على شراء بيت السيدة زينب، على ان يقوم بهدمه وبناءه من جديد بعد ذلك ، وقام بإعادة ابنه الى طليقته مرة أخرى .



كواليس مسلسل القاهرة كابول :

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.