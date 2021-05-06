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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الوزراء: لا حظر حتى الآن والوضع الوبائي مرشح للانقلاب في ليلة.. والبحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر مرة كل يوم

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم، عددا من القضايا والموضوعات، نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

الوزراء: مصر تصنع أول 2 مليون جرعة من لقاح كورونا نهاية يونيو
أكد المستشار نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، أن مصر ستقوم بتصنيع أول 2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك بنهاية شهر يونيو، مؤكدا على أن فور الإنتاج سيتم توزيع اللقاحات على المراكز المتخصصة.

الإنهيارات تأتي فجأة..مجلس الوزراء يحذر : الوضع الوبائي مرشح للانقلاب بين عشية وضحاها
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن الوضع الوبائي مرشح أن ينقلب بين عشية ضحاها، والإنهيارات تأتي فجأة، موضحا أن الدول التي يمكن أن تعبر الموجة الحالية هي الدول التي حصلت على اللقاحات.

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق
وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قرارات اليوم ليست حظر، ولكن القرارات تعمل على الحد من التكدسات خاصة في المحال التجارية والأسواق.

ممكن يدمر قرية كاملة.. البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني يمر على مصر مرة كل يوم
قال جاد القاضي رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية، إنه يتم متابعة  الصاروخ الصيني كل دقيقة عن كثب من خلال مراكز الرصد.

أحمد موسى يعرض تحرك الدولة حيال طالب مصري تعرض للضرب فى أمريكا
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مواطنا مصريا استغاث خلال الأيام الماضية من تعرض نجله الذى يدرس فى أمريكا لـ الاعتداء من قبل طلاب فى أمريكا، وأن السفارة الأمريكية كان ترفض إعطاءه جواز السفر للذهاب لـ نجله.



تعرف على المساجد المسموح فيها بصلاة العيد وضوابطها.. فيديو
قال الدكتور جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، إن القرار الذي أصدرته لجنة الأزمات بمجلس الوزراء اليوم ، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ، بإقامة صلاة العيد في المساجد الكُبرى فقط ، هو من أجل منع انتشار فيروس كورونا والحد منه .

بسرعة 28 ألف كيلو متر.. أسوأ سيناريو حال إختراق الصاروخ الصيني لـ الغلاف الجوي
قال جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إنه تم فقدان السيطرة على  الصاروخ الصيني ، والصاروخ يدور في مدار بيضاوي بسرعة 28 ألف كيلو متر في الساعة  وتعتبر سرعة كبيرة و بارتفاعات تتراوح ما بين 160 و360 كيلو متر من سطح الأرض .

عاوز أروُح بيتي|أول تصريح من أشرف السعد بعد العودة إلى القاهرة..فيديو
قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه متواجد فى مطار القاهرة منذ الساعة الـ 8 مساء، موضحًا أنه ترك مصر منذ أكثر من 26 عامًا وكان فى فرنسا ولندن.



شاهد.. حورية فرغلي تخلع الماسك على الهواء وتكشف عن وجهها بعد العملية
كشفت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل حالتها الصحية بعد إجراء عملية جراحية في الأنف  في أمريكا.

هو دا اللي عاوزه|مفيد فوزي يوجه كلمتين لـ محمد رمضان.. فيديو
علق الإعلامي مفيد فوزي، على محمد رمضان، قائلا:" أغاني وكلمات محمد رمضان للتريند"..ويريد أن يكون حديث المدينة".




 

لقاح كورونا مجلس الوزراء نادر سعد الوضع الوبائي الصاروخ الصيني وزارة الأوقاف اخبار التوك شو

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