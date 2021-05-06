120 جنيها.. الشيف أسماء توضح تكلفة عمل كيلو "سابليه" في المنزل.. فيديو
التقى الإعلامي شريف عامر، مع الشيف أسماء والست أمل، إذ قاموا بعمل عجينة الكحك، وعمل الـ "سابليه"، مشاركاً معهم في الإعداد والتحضير.
وأضافت " أسماء " خلال لقائها مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على منصة " شاهد " ، أنها تقوم بعمل فيديوهات طبخ ، بينما الست أمل تذهب للمنازل بنفسها لعمل الطبخ ، معقبة : دلوقتي الشغل مش قد كده عشان كورونا" .
واستطرد "عامر": "أنا مراتي طباخة ماهرة جداً ، بس مبتقربش من الحاجات الحلوة ، والحلويات والكحك والبتيفور والكلام ده ، بتروح تشتريهم جاهزين من المحل زي الأجيال الجديدة ، والمصيبة إن مراتي من الأجيال القديمة".
وأوضحت الشيف ، تكلفة عمل كيلو " سابليه “ في المنزل ، قائلة : تقريباً حوالي 120 جنيه ، وتقريباً في المحلات بيتباع بـ 150 جنيه ، رغم ان الفرق مش كبير ، بس الواحد في البيت بيضمن على الأقل المكونات اللي بيستخدمها ” .
وساهم شريف عامر الست أمل في اعداد عجينة الكحك .