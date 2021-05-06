ملوك الجدعنة الحلقة24.. نجلاء تحتفظ بالجنين وسرية ينقل رفاة والدته

استعادت نجلاء شقيقة سفينة، صحتها تدريجيا بعد تهريبها من المستشفى في الحلقة 24 من مسلسل ملوك الجدعنة عن طريق شقيقها وبمساعدة حبيبته روان التي تحتمي فيه من زوجها.

أحداث ملوك الجدعنة

حاول سفينة، إقناع طبيب في المستشفى الجديدة بالتخلص من الجنين الذي تحمله شقيقته نتيجة اغتصابها من قبل زاهي العتال، لكنها علمت وواجهته وقررت الاحتفاظ بالجنين رغم ظروف حملها به وطلبت نقلها من المستشفى إلى المنزل.

عقد سفينة اتفاقا مع مارسيل رئيس العصابة لمواجهة صديقه السابق سرية الذي تعاون مع سليم نسيب زاهي العتال للحصول على الألماس في حرب فرض قوى وسيطرة.

بعد القبض عليها في الحلقة الماضية من مسلسل ملوك الجدعنة ساعد ضابط الشرطة فاتن حرفوش بعد سماع قصتها ودفع لها أموالا لتساعدها على المعيشة، فقررت البحث عن وظيفة وعينت كعاملة نظافة في إحدى المولات وأقامت في مسكن الموظفين مع بقية العاملات.

قرر سرية التخلص من المرأة التي ضربت والدته في السجن بعد ضربها وتصويرها وهي تعترف بما فعلته، ثم نقل رفاة والدته عطية من مقابر الصدقة إلى مقبرة جديدة تنفيذا لحلمها الذي أخبرتها عنه من قبل.