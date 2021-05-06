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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حدث في 24 رمضان.. بناء مسجد عمرو بن العاص وهلاك أبي لهب

مسجد عمرو بن العاص
مسجد عمرو بن العاص

وقعت الكثير من الأحداث في شهر رمضان، والتي تنوعت بين فتوحات ومعارك ومولد ووفاة، ونقلات واسعة في التاريخ، ففي مثل هذا اليوم 24 من رمضان" خاصة، حمل في جنباته أحداث عظيمة رصدها صدى البلد" بعضها فى النقاط التالية:

حدث في 23 رمضان .. ولادة أحمد بن طولون ..وانتصار المسلمين على الساسانيين

أبرز ما حدث في الحلقة 22 من مسلسلات رمضان

بناء مسجد عمرو بن العاص
جامع عمرو بن العاص هو أول مسجد بني في مصر وأفريقيا، بُني في مدينة الفسطاط التي أسسها المسلمون في مصر بعد فتحها، كان يُسمى أيضًا مسجد الفتح، والمسجد العتيق، وتاج الجوامع.

هلاك أبي لهب
في مثل هذا اليوم 24 رمضان ، سنة 2 هـ، مات أبو لهب بن عبد المطلب، هو عبد العُـزّى بن عبد المطلب، عم الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، وهو الأخ غير الشقيق لعبد الله بن عبد المطلب، والد النبي محمد، عُرف عبد العُزّى بكنية "أبو عتبة" نسبة لابنه الأكبر عتبة بن عبد العزى بن عبد المطلب، ولكن الاسم المشهور له هو أبو لهب، لاحمرار وجهه ووسامته.

وقد رماه الله بمرض العدسة، وكان لا يقترب منه أحد، حتى جميع أبنائه كانوا يفرون منه، فقد كانت قريش تتقي العدسة، هلك أبو لهب بعد غزوة بدر بسبع ليالٍ بمرضٍ مُعدٍ يُسمّى "العدسة" وبقي 3 أيام لا يجرؤ أحدٌ من الاقتراب منه، حتى أنتن وخرجت رائحته، فلما خاف قومه العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بأخشاب طويلة غليظة حتى وقع فيها ثم قذفوا عليه الحجارة حتى واروه فيها، ولم يحمله أحدٌ خشية العدوى، فهلك كما أخبر عنه القرآن الكريم، ومات شر ميتة.


 

هلاك أبي لهب بناء مسجد عمرو بن العاص أبو لهب بن عبد المطلب قريش

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