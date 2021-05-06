ضل راجل الحلقة 24.. تبديل ابنة شهد في المستشفى وكابتن جلال يترك منزله

بدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل ضل راجل بجنازة هدى زوجة كابتن جلال التي توفيت في نهاية الحلقة الماضية أثناء ولادة ابنتها في المستشفى بعدما تعرضت لأزمة صحية مفاجئة.

أحداث ضل راجل

تعرض والد هدى لانهيار عصبي عقب عودته إلى المنزل لمعرفة خبر ابنته، أثناء إقامة عزائها، ودخلت والدتها في حالة انهيار رفضت معه البقاء في المنزل، وانتقلت مع شهد وشقيقتها وابنتها للإقامة مع الدكتورة ملك.

أطلقت شهد اسم هدى على ابنتها، التي لم يصدر لها شهادة ميلاد من المستشفى، لكنها تعرضت لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها إلى الحضانة بعد نقص الأكسجين في جسدها، ووصل الخبر إلى والد غادة زوجة سليم النجار.

قررت والد غادة بالاتفاق مع صديقهم عمرو الذي مازال محتفظا بعقد الزواج العرفي لشهد وسليم بالتخلص من الطفلة لعدم إثبات نسبها إلى والدها، واكتشفت شهد حينما ذهبت لاستلامها من المستشفى أنها ليست ابنتها.

أثناء تبديل جدة شهد ملابس الطفلة لاحظت وجود عيب خلقي في قدمها والتصاق إصبعين في بعضهما، لذا حينما شاهدت شهد ابنتها في المستشفى عرفت على الفور إنها ليست طفلتها.

قرر كابتن جلال ترك منزل زوجته وخاله بعدما طلب من والد المحامي بيع أثاث شقته التي اختلسها زوج شقيقته ورفض رفع قضية لإثبات التزوير رغبة في الابتعاد عن المشاكل.