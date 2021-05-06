لافروف يزور أرمينيا للقاء باشينيان وبحث النزاع في قره باغ

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأربعاء إلى يريفان، حيث من المقرر أن يجري محادثات مع القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، بشأن النزاع في إقليم قره باغ.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن لافروف يزور يومي 5 و6 مايو أرمينيا حيث سيلتقي كلا من باشينيان ووزير الخارجية الأرمني، آرا أيفازيان، لبحث قضايا التعاون الثنائي بين روسيا وأرمينيا وملف النزاع في قره باغ.

وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي "استمرارا للحوار الروسي الأرميني المكثف الرامي إلى تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب ودعم السلام والاستقرار في المنطقة".

ومن المتوقع أن يزور لافروف لاحقا في مايو أذربيجان لإجراء محادثات مماثلة مع قيادة البلاد.