من أصعب المشاهد .. أيتن عامر تشارك جمهورها بمشهد من كوفيد 25

نشرت الفنانة ايتن عامر فيديو لها من كواليس مسلسل كوفيد ٢٥ عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وكتبت أيتن معلقة: "من اصعب المشاهد اللى عدت عليا".





وتصدر هاشتاج مسلسل كوفيد 25 موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، بعد عرض الحلقة الثامنةمن المسلسل، وتفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.





وجاء التفاعل كبيرا حول أجواء المسلسل المشوقة، والأداء التمثيلي العالي من الممثلين، وعلق الجمهور على المسلسلبالقول: “مستواه عالمي” “تفاصيله مدروسه بدقة شديدة”.





مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، ورانداالبحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب،وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.