مجاهد:: التحقيق مع سيد عبد الحفيظ مش عيب.. ولا أظن أنه تم إيقاف جهاد جريشة

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه ليس له دخل بإيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "ليس لي دخل بإيقاف جهاد جريشة، أو أي حكم، الأمر يعود للجنة المسابقات، ولكني لا أظن أن هناك حكم تم إيقافه".



وأضاف: "غدًا سيخضع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، للتحقيق، وسيتبين الأمر، وهذا لا يقلل منه أو من النادي الأهلي، ولكن التحقيق من أجل التأكد مش عيب ".

وأتم معلقًا على أزمة استئناف إمام عاشور: "قلت في وقت سابق إن 5 شارع الجبلاية ليس بعيدًا، وقلت حتى وإن كان رسوم الاستئناف لم تدفع فكنا سنرسل الاستئناف، وسنجعل الرسوم مديونية على الزمالك".

واختتم: "ولكن مذكرة الاستئناف ليست موجودة في الاتحاد، وعلى الزمالك أن يقدم بما يثبت أنه سلم الاتحاد المذكرة".