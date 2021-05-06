كريم فهمي يوضح مصير فيلم ديدو بعد قرارات مجلس الوزراء

نشر الفنان كريم فهمى، صورة جديدة لبوستر فيلمه القادم "ديدو" عبر حسابه الرسمى على إنستجرام.

وكتب كريم معلقا:" نظرا للظروف اللي بنعدي بيها قررنا إلغاء العرض الخاص لفيلم ديدو و ان شاء الله هحضر الفيلم مع الجمهور اللي هيشرفنا اول يوم العيد ( حفله ١٢ الظهر و حفلة ٣ العصر في سنيما كايرو فيستيفال سيتي التجمع ، و حفلة ٦ في مول العرب اكتوبر ) ،هستناكوا".





يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" من تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي،أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.