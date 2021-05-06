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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انخفاض تاريخي في معدل المواليد بأمريكا وأوروبا

مستشفيات
مستشفيات

انخفض معدل المواليد في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الى أدنى معدلاته منذ أكثر من أربعين عاما.

وبحسب ما نشرته صحيفة "رويترز" فإن سبب هذا الإنخفاض يرجع الى تداعيات جائحة فيروس كوفيد-19 "كورونا" الذي أجبر الكثير من الأسر على الإعتكاف على رعاية أفراد أسرتهم المرضى، والقلق من إنجاب أطفال جديدة.

وانخفض معدل المواليد في الولايات المتحدة بنسبة 4 في المائة في 2020 إلى نحو 3.6 مليون مولود وهو الانخفاض السنوي السادس على التوالي، والأدنى منذ 1979، وفقاً لبيانات المركز الوطني للإحصاءات الطبية التابع للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.


ولم ترجع المراكز الانخفاض كلياً إلى الجائحة، لكن خبراء كانوا قد توقعوا أن الأسباب المتعلقة بالجائحة، ومنها القلق ستؤثر على معدل المواليد في البلاد.
 

وظل معدل الخصوبة في الولايات المتحدة ينخفض على مر السنين إذ تتأخر النساء في الزواج ويؤجلن الإنجاب خاصة في الأعوام التي شهدت تباطؤاً في الاقتصاد.

الولايات المتحدة كورونا النساء الأمراض فيروس كوفيد-19 مكافحة الأمراض

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